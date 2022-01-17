Приморская авиакомпания «Аврора» нарастила объёмы внутренних перевозок

В 2021 году было выполнено 17,6 тыс. рейсов, из них на внутренних воздушных линиях — 17,1 тыс. рейсов.
По социально значимым маршрутам внутри Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском краях было перевезено 180,8 тыс. пассажиров, выполнено 5,7 тыс. рейсов.
В 2021 году на базе авиакомпании «Аврора» и еще нескольких региональных перевозчиков была создана единая дальневосточная авиакомпании (ДВА). В июле успешно стартовали первые рейсы объединенной авиакомпании по 20 направлениям, в этом году количество новых маршрутов ДВА будет увеличено до 36.
Справка «ЗР»
Парк воздушных судов Авиакомпания «Аврора» состоит из 20 самолётов, среди которых девять Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.