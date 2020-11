Две недели осталось у предпринимателей Приморья на оформление инвестиционного налогового вычета

Приморские предприниматели могут сэкономить до 90% от суммы начисленного налога на прибыль

Приморские предприниматели могут сэкономить до 90% от суммы начисленного налога на прибыль. Чтобы воспользоваться льготой в 2020 году, необходимо предоставить документы на оформление инвестиционного налогового вычета в отделение УФНС до 31 декабря 2019. Как пояснила руководитель УФНС России по Приморскому краю Елена Астайкина, инвестиционный вычет вправе применять организации, осуществляющие виды экономической деятельности по наиболее значимым отраслям промышленности, влияющим в большей степени на развитие экономики региона. К таким отраслям относятся добыча полезных ископаемых, производство автотранспортных средств, вертолетов, самолетов, строительство судов и другие. «Размер вычета составит 80% суммы расходов. Для организаций, которые включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Приморского края и реализуют такие проекты на принципах государственно-частного партнерства, размер вычета будет составлять 90% суммы расходов», – прокомментировала руководитель УФНС России по Приморскому краю. Как отмечают специалисты, воспользоваться льготой можно будет уже в 2020 году, но для этого подать документы в налоговую необходимо до конца текущего года. Получить пошаговую инструкцию для оформления льготы можно, ознакомившись с записью семинара «Как получить инвестиционный налоговый вычет для реализации инвестиционного проекта?». Мероприятие, организованное Инвестагентством совместно с департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края и УФНС, состоялось 31 октября. Изучить условия оформления вычета также можно на Инвестиционном портале Приморского края. Подробную консультацию предоставят в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края по e-mail: krt@primorsky.ru и номеру телефона: (423) 220-75-76. Отметим, закон «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» был принят депутатами краевого Законодательного Собрания 25 сентября 2019 года. Инициатива направлена на стимулирование инвестиционной деятельности и совершенствование инвестиционного климата в Приморье. Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморье уже улучшило позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место. Сегодня в крае реализуются дорожные карты по 12 направлениям, включая направление «Инвестиции», которые позволят добиться положительных изменений в бизнес-климате региона. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

