Две недели осталось у предпринимателей Приморья на оформление инвестиционного налогового вычета

Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморье уже улучшило позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место. Сегодня в крае реализуются дорожные карты по 12 направлениям, включая направление «Инвестиции», которые позволят добиться положительных изменений в бизнес-климате региона. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)