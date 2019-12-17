Комнаты Владивостока взяли "бронзу"

Средняя цена комнаты, предлагаемой покупателям во Владивостоке, к концу года по данным федерального портала «Мир квартир» составила 1 625 000 рублей, что в два раза выше, чем средняя цена комнаты по 69 городам страны с населением более 300 тысяч человек. При этом по темпам роста средней цены этого типа жилья за год город оказался на четвертом месте (14,3%). Средняя цена по всем исследованным городам составила 813 849 рублей, а рост ее за год – всего около 1,7%, притом, что количество городов, где комнаты подорожали и где они подешевели, оказалось примерно одинаковым.