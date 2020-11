Комнаты Владивостока взяли "бронзу"

Столичный город ДФО снова оказался на третьем месте по средней цене предложения комнат на вторичном рынке жилья

Столичный город ДФО снова оказался на третьем месте по средней цене предложения комнат на вторичном рынке жилья Средняя цена комнаты, предлагаемой покупателям во Владивостоке, к концу года по данным федерального портала «Мир квартир» составила 1 625 000 рублей, что в два раза выше, чем средняя цена комнаты по 69 городам страны с населением более 300 тысяч человек. При этом по темпам роста средней цены этого типа жилья за год город оказался на четвертом месте (14,3%). Средняя цена по всем исследованным городам составила 813 849 рублей, а рост ее за год – всего около 1,7%, притом, что количество городов, где комнаты подорожали и где они подешевели, оказалось примерно одинаковым. По средней цене комнаты на рынке жилья Владивосток обошли только Москва и Санкт-Петербург – 3 338 227 и 1 955 909 рублей соответственно. По темпам роста цен на комнату Владивосток опередили города Краснодар – 20,7%, Магнитогорск – 18,4% и Симферополь – 16,8%. По другим крупным дальневосточным городам изменения средней цены комнаты на рынке жилья были меньше, но произошли они разно направленно. Так в Хабаровске при росте цены на 5,8% предложение средней комнаты достигло цены 1 074 638 рублей. Выше предлагается средняя комната в Якутске – 1 161 290 рублей, но за год в этом городе средняя цена предложения упала на 7,4%. В Улан-Удэ комната в начале декабря в среднем предлагалась за 608 747 рублей, и это на 4,2% меньше, чем год назад. Дешевле всего среди крупных городов страны комнату оказалось можно приобрести в Череповце – всего за 441 016 рублей. В Тольятти – за 519 271, а в Кемерово – за 699 461. В этих городах комнаты за год подешевели соответственно на 25,9%, на 22,4% и 22,2%. Помимо Череповца в России было выявлено еще 7 крупных городов, в которых средняя цена предлагаемой к продаже комнаты не превысила полумиллиона рублей. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

