"Патрокл" отхватил кусок Патрокла

Участки в новом обустраиваемом районе Владивостока нашли покупателей

Участки в новом обустраиваемом районе Владивостока нашли покупателей Федеральная корпорация ДОМ.РФ подвела итоги первой волны аукционов по продаже земельных участков в районе бухты Патрокл во Владивостоке. Как и ожидалось, наибольший интерес у покупателей вызвали участки под жилую застройку, причем купить их планируют компании, связанные с бывшими руководителями Владивостока и Приморья. Нашел покупателя и участок в районе Академгородка, на который ранее претендовали ученые и застройщики. Земли хватило всем 9 декабря, в день рождения экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, подконтрольная ему строительная компания СЗ «Патрокл» стала единственным участником торгов по продаже трех земельных участков в одноименном районе Владивостока. Это значит, что в течение 30 дней у «Патрокла» есть право приобрести землю по стартовой цене (168 млн рублей). На одном из трех участков есть возможность построить два 17-этажных дома, еще два участка предназначены для размещения подстанций. Дополнительно компания Дарькина на Патрокле приобрела за 5,5 млн рублей два небольших участка под парковки и один – под объекты инженерной инфраструктуры. Добавим, что ранее учрежденный группой «Тигр» застройщик уже построил три 25-этажных дома на ул. Феодосийской, по ходу дела согласовав изменения в части этажности зданий и количества парковочных мест. Наиболее дорогой из реализованных на данный момент лотов – пять участков под жилую застройку и объекты инфраструктуры, 6,33 га за 210,4 млн рублей – должен достаться АО «Ренессанс Актив», связанному с бизнес-структурами семьи экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Эта компания также не является новичком на Патрокле: за последние несколько лет «Ренессанс Актив» построил здесь жилые комплексы «Восточный бриз», «Восточный бриз премьер» и «Маяк Басаргина». Итогом проведенных в пятницу, 13 декабря, торгов станет внедрение на Патрокл федерального застройщика. Лот из более 10 участков общей площадью 4,89 га за 193,1 млн рублей купит зарегистрированное в Удмуртии ООО «СЗ «Талан-Регион-31», подконтрольное известному в России девелоперу Константину МАКАРОВУ. Согласно проекту планировки территории, на пяти участках возможно размещение девятиэтажных одно- и двухсекционных домов, на остальных – объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Добавим, что одна из дочерних структур «Талана» во Владивостоке уже известна благодаря скандальной стройке на Каспийской, 5, где на месте парковки и сквера вырастут два жилых дома высотой более чем в 20 этажей. В ноябре компания завезла на участок технику и поставила забор, несмотря на протесты местных жителей, которые теперь собираются искать справедливости в администрации президента РФ. Сулеев вне конкуренции Нешуточный ажиотаж вызвал участок для размещения блокированных домов в самом конце строчки коттеджей на Басаргина, между трассой и берегом моря. 0,15 га земли можно приобрести за 4,9 млн рублей. На этот лот было подано сразу шесть заявок, что привело к значительному увеличению цены. Победителем оказалось НАО «Стройтехнология» из Уссурийска, не пожалевшее 17,25 млн рублей. Судя по составу учредителей, компания имеет прямое отношение к соратнику экс-главы Приморья, бывшему директору «Тихоокеанской мостостроительной компании» Виктору ГРЕБНЕВУ. Единственным участником торгов по продаже двух земельных участков для размещения объектов торговли и обслуживания на Борисенко, 100е (0,78 га за 38 млн рублей) стало зарегистрированное во Владивостоке ООО «Адонис», связанное с известным предпринимателем Дмитрием СУЛЕЕВЫМ. Поэтому не исключено, что вскоре жители Патрокла смогут приобретать товары в супермаркете «Реми». Добавим, что на остальные проведенные в начале декабря аукционы по продаже участков под объекты торговли и парковки заявок не поступало. Наука уступила торговле Помимо участков на Патрокле, на минувшей неделе нашел покупателя и крупный массив земли в районе Академгородка. 14,94 га здесь купит за 182 млн рублей ООО «Восток Девелопмент» - единственный участник торгов 13 декабря. Компания зарегистрирована в июле 2018 года в ТРК «Дружба» во Владивостоке (ул. Русская, 2к) и, по некоторым данным, связана с владельцами данного центра. Отметим, что цена этого участка в пересчете на 1 га площади почти вдвое ниже стоимости земли на Патрокле. Отчасти это объясняется тем, что участок на Академгородке расположен в территориальной зоне ОД-11 и предназначен для размещения научно-исследовательских учреждений: в начале 2019 года зеленая зона за фабрикой «Заря» стала «горячей точкой» - ученые ДВО РАН настаивали, что эти земли необходимы им для обеспечения научной деятельности. В то же время, в аукционной документации говорится о возможности пересмотра имеющихся ограничений по согласованию с муниципальными и краевыми властями. Напомним, что до Нового года к продаже запланированы еще несколько крупных участков во Владивостоке, и все они находятся на Патрокле. 20 декабря с молотка пустят два участка общей площадью 8,55 га, предназначенные для многоэтажной жилой застройки. Начальная цена лота – 205,3 млн рублей. На этот же день запланированы торги по прилегающему к ним участку для размещения объектов розничной торговли – 4,87 га с начальной ценой 180,6 млн рублей. 27 декабря на продажу выставят 1,87 га земли для многоэтажной застройки между улицами Можайской и Архангельской – стартовая цена составит 118,4 млн рублей. В этот же день группу из 13 земельных участков под многоэтажную застройку и размещение объектов инфраструктуры и торговли (общей площадью 10,63 га) попробуют продать за 96,5 млн рублей. Досье "Золотого Рога": Жилищное строительство на реализуемых в декабре 2019 участках ведется в соответствии с проектом планировки и межевания территории в районе Патрокла. Первая редакция документа, утвержденная в 2014 году, предусматривала возможность строительства домов до 17 этажей, а основу застройки должны были составить 9-этажные дома. Однако СЗ «Патрокл» построил три 25-этажных жилых дома на улице Феодосийской, которые отражены в новой редакции ППТ, утвержденной в мае 2019 года. Несмотря на пересмотр параметров жилой застройки в сторону увеличения, количество планируемых к строительству согласно ППТ социальных объектов осталось прежним. На фото: Район бухты Патрокл проектировщики видят весьма перспективным для застройщиков местом. Проект с сайта Patrokl.Info. Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter