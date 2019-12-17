Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года). В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область. Жители Приморского края отправили более 5,7 млн заявлений на получение госуслуг, из которых свыше 2,8 млн было подано в 2019 году.