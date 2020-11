В Приморье в "Надеждинском Полесье" откроется детский сад

Новый детский сад на 120 мест откроется в 2020 году в микрорайоне "Надеждинское Полесье"

Новый детский сад на 120 мест откроется в 2020 году в микрорайоне «Надеждинское Полесье», строительство которого ведет строительная компания ООО «Зима Южная» в поселке Вольно-Надеждинское Приморского края. Генеральный директор компании Алексей БОЙКО сообщил, что помещения под этот детский сад неделю назад были выкуплены у компании муниципальным образованием в пятом построенном здесь 10-этажном жилом доме микрорайона, введенном в прошлом месяце. Четыре дома ранее уже сданных в эксплуатацию уже заселены на 100 процентов, и в них проживает до 900 человек, из которых около 60-70 детей детсадовского возраста. Чтобы детский сад заработал, теперь остается завезти оборудование и мебель, и решить организационные вопросы. Помещения под детский сад строителями сданы с отделкой и готовы к новоселью. Кстати, это пока единственное в Приморском крае новое дошкольное учреждение, строительство которого было запланировано строителями и осуществлено в рамках комплексной застройки жилых районов, которые они возводят в крае. Алексей Бойко сообщил, что последние жилые дома нового микрорайона «Надеждинское Полесье» компания будет вводить в 2020 году. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

