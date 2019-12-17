В Приморье в "Надеждинском Полесье" откроется детский сад

Генеральный директор компании Алексей БОЙКО сообщил, что помещения под этот детский сад неделю назад были выкуплены у компании муниципальным образованием в пятом построенном здесь 10-этажном жилом доме микрорайона, введенном в прошлом месяце. Четыре дома ранее уже сданных в эксплуатацию уже заселены на 100 процентов, и в них проживает до 900 человек, из которых около 60-70 детей детсадовского возраста.