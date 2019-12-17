В Приморье в "Надеждинском Полесье" откроется детский сад

В Приморье в "Надеждинском Полесье" откроется детский сад

17 декабря 2019, 09:38
Бизнес
Новый детский сад на 120 мест откроется в 2020 году в микрорайоне "Надеждинское Полесье"

Новый детский сад на 120 мест откроется в 2020 году в микрорайоне «Надеждинское Полесье», строительство которого ведет строительная компания ООО «Зима Южная» в поселке Вольно-Надеждинское Приморского края.

Генеральный директор компании Алексей БОЙКО сообщил, что помещения под этот детский сад неделю назад были выкуплены у компании муниципальным образованием в пятом построенном здесь 10-этажном жилом доме микрорайона, введенном в прошлом месяце. Четыре дома ранее уже сданных в эксплуатацию уже заселены на 100 процентов, и в них проживает до 900 человек, из которых около 60-70 детей детсадовского возраста.

Чтобы детский сад заработал, теперь остается завезти оборудование и мебель, и решить организационные вопросы. Помещения под детский сад строителями сданы с отделкой и готовы к новоселью. Кстати, это пока единственное в Приморском крае новое дошкольное учреждение, строительство которого было запланировано строителями и осуществлено в рамках комплексной застройки жилых районов, которые они возводят в крае.

Алексей Бойко сообщил, что последние жилые дома нового микрорайона «Надеждинское Полесье» компания будет вводить в 2020 году.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
СтроительствоПриморье
IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»подземные строительства газастроительство Северного потокастроительствоСтроительство стендов для выставокДизайн и строительство выставочных стендовстроительства и эксплуатации инфраструктурыначало строительстваСтроительство и ремонт скважин – 2017Строительство и ремонт скважинстроительство скважинстроительство дорогдолевое строительство Главное Управление капитального строительства Тюменской областистроительствоСтроительстводепартамент строительства и жилищной политики ЯНАОДепартамент строительства ХМАО
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы