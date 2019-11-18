Почти 7 тонн мороженого из Приморья экспортировано в Китай

Напомним, по региональному проекту «Экспорт продукции» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Приморья должен составить 1,5 миллиарда долларов. В целом планируется к 2024 году увеличить объемы несырьевого экспорта почти в два раза, с 2 миллиардов долларов США в 2018 году до 3,9 миллиарда. Вывести продукцию на мировую арену или расширить рынки сбыта местным производителям помогают в Центре поддержки экспорта Приморья. И сегодня у предпринимателей есть возможность самостоятельно выбрать площадки для бесплатной презентации своей продукции в следующем году.