Иваси к концу ноября уйдут в Японию и рыбалка закончится

Приморские рыбаки выловили более 60 тысяч тонн иваси и скумбрии. Жители Приморья могут приобрести консервы из них по доступной цене.

По данным регионального агентства по рыболовству, сейчас добычу рыбы в районе Южных Курил ведут 4 судна и 2 плавбазы. По прогнозам ученых, вылов продлится до конца ноября. «Иваси постепенно уходит в зону Японии. Всего добыто 60 тысяч тонн этой рыбы – на уровне прошлого года. Скумбрии выловлено 9 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн больше 2020 года», — разъяснили в ведомстве. Кстати, консервы из сардины иваси включены в соц программу «Приморская рыба». Её разработали благодаря инициативе главы Приморья Олега Кожемяко. В приморских магазинах консервы из дикой рыбы продаются по доступным ценам. Всего же рыбаки приморья в 2021 году выловили более 625 тысяч тонн водных биоресурсов и заняли второе место по вылову рыбы на Дальнем Востоке. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы

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