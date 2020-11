"Облакам" добавят мощности

МТС построит в Приморье второй дата-центр за 1,5 млрд рублей

МТС построит в Приморье второй дата-центр за 1,5 млрд рублей ПАО «МТС» инвестирует около 1,5 млрд рублей в строительство в Приморском крае модульного Центра обработки данных (ЦОД). Ввод объекта в эксплуатацию позволит компании расширить портфель цифровых сервисов для дальневосточного бизнеса и увеличить мощности для оказания облачных услуг на базе платформы #CloudMTS. Соответствующее соглашение на прошлой неделе в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» подписали генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ и директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА. ЦОД будет состоять из 4 модулей и вместит не менее 500 стандартных серверных стоек. Завершить строительство планируется в 2021 году. АПИ, в свою очередь, окажет содействие по подбору оптимального земельного участка для размещения сооружения. Модульный центр станет вторым на территории Приморья. «Актуальность строительства дата-центра продиктована потребностями и запросами дальневосточного бизнеса. Например, за год объем хранимых данных в облаке #CloudMTS вырос в три раза. Темпы роста спроса на услуги дата-центров сохраняются благодаря ежегодному росту объема хранимых и обрабатываемых данных, с которым сталкиваются все крупные компании. Госсектор также сосредоточен на цифровизации услуг, что требует дополнительных ИТ-мощностей», - сказала г-жа Сысоева. МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных дата-центров. Распределенная архитектура с использованием решения VMware обеспечивает провайдеру бесперебойность работы и повышенную отказоустойчивость. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности из облака (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). Дата-центры МТС располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Самаре и Краснодаре. В настоящее время МТС завершила проектирование второго модульного ЦОДа в Новосибирске. Его запуск планируется к середине 2021 года. Инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей. Еще один модульный дата-центр МТС строит в Санкт-Петербурге. Досье "Золотого Рога": Основным акционером МТС является АФК «Система»: доля владения корпорации с учетом косвенного участия через подконтрольные лица составляет 55,64%, доля эффективного участия - 50,007%. Free float составляет 44,35%. На прошлой неделе МТС провела первую в мире прямую двустороннюю междугородную видеотрансляцию (телемост) в пилотных сетях 5G. Телемост состоялся между Москвой, где проходил форум «Неделя Российского Интернета - RIW 2019», и Кронштадтом, где компания развернула пилотную сеть 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Оксана ТАРАСЕНКО и известный российский техноблогер Валентин ПЕТУХОВ (Wylsacom). Участники телемоста видели друг друга в реальном времени в виде голограмм - объемного изображения, проецируемого лазером. Во время звонка скорость мобильного интернета в сети 5G превышала 2 гигабита в секунду «Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать платформы для обучения и развлечений, где пользователи получат уникальный опыт взаимодействия с контентом, вплоть до смешения цифровой и физической действительности, - сказал президент МТС Алексей КОРНЯ. - Если 4G сделало привычными такие вещи, как стриминг, потоковое видео и приложения на смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы». Досье "Золотого Рога": В конце августа МТС совместно с китайской Huawei запустили в Кронштадте сеть связи пятого поколения, охватив сигналом 5G практически всю населенную часть города. Также компании развернули пилотную зону 5G в Москве, на территории ВДНХ, она будет использоваться в рамках тестирования технологии Smart City. Сеть поддерживает работу в диапазонах 28 ГГц и 4,9 ГГц. Планируется, что МТС совместно с Huawei проведут пилотные запуски в России 5G-сетей в 2019-2020 годах. Разработанный компаниями план действий предусматривает внедрение технологий и решений 5G и «интернета вещей» на инфраструктуре МТС, модернизацию коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе на таких инфраструктурных объектах, как скоростные поезда, метрополитен, многоэтажные жилищные комплексы и др. Кроме того, МТС договорилась с шведской Ericsson о совместном развитии технологии связи 5G в 2019-2022 годах. На прошлой неделе МТС, «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России. Предполагается, что стороны создадут СП на паритетных началах, при этом компания в случае ее создания не будет являться телеком-оператором. «Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора», - говорится в совместном сообщении компаний. В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. «Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр», - говорится в сообщении. В начале года «Ростелеком» и «Мегафон» создали совместное предприятие, которое должно было стать единым инфраструктурным оператором для сети 5G в России - ООО «Новые цифровые решения». МТС и «Вымпелком» в проекте не участвуют. На фото: Первый в мире телемост в пилотных сетях 5G в действии. Фото МТС. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

