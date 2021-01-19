Во Владивостоке спустили на воду первый краболов

«Сегодня во Владивостоке состоялось очередное знаменательное событие. На „Восточной верфи“ спущен на воду первый отечественный краболов „Охотск“, построенный на российском предприятии по программе инвестиционных квот. Приятно осознавать, что программа обновления флота стабильно работает в непростых условиях нынешнего года. Спуск на воду „Охотска“ — очередной вклад в развитие рыбной отрасли не только Дальнего Востока, но и всей нашей страны», — отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.