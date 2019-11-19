Силовики ищут в Хабаровском крае следы "черных" миллиардов

По информации ТГ, деятельность «ТОРЭКСА» может быть связана с ря-дом фирм-прокладок, осуществляющих поставку лома черных и цветных металлов за рубеж в обход российского таможенного законодательства. Так, отрабатывается сценарий, что для реализации преступного замысла была создана цепь ООО (от 40 до 50 компаний), каждое из которых искус-ственно завышало стоимость перепродаваемого лома и фигурировало в схеме в качестве комиссионеров. Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза.