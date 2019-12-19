"РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский

Запуску первого фронт-офиса региональной инновационной площадки во Владивостоке предшествовали организованные при содействии ДВФУ и Технопарка «Русский» стратегические сессии и мини-акселераторы в Хабаровске и Владивостоке
В церемонии подписания четырёхстороннего протокола о сотрудничестве приняли участие начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин, проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов, главный инженер ДВЖД Алексей Хворостов, директор Фонда технологического предпринимательства ДВФУ Дмитрий Боровиков.
– Региональные инновационные площадки «Дорога в будущее» – это новое явление для компании «Российские железные дороги». Это – инструмент для реализации задач по созданию и продвижению информационных продуктов, способствующих развитию ОАО «РЖД», как динамично развивающейся компании, развитию современного процветающего региона, организации инновационной деятельности, взаимодействия и коммуникации. Впереди нас ждёт большая работа, – подчеркнул начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин.
Региональный фронт-офис призван интегрировать инновационный потенциал участников с актуальными потребностями железнодорожного транспорта для получения готовых проектных решений, которые подтвердят свою технологическую применимость, высокий технический уровень и экономическую эффективность для внедрения в ОАО «РЖД».
По мнению проректора по развитию ДВФУ Дмитрия Земцова, это начинание даст возможность развивать не только остров Русский, как особую точку присутствия ОАО «РЖД», но и откроет широкие возможности для студентов, аспирантов, молодых ученых в развитии своих технологических бизнес-идей.
– Сегодня на острове Русский дан старт сотрудничеству с такой крупной компанией как «РЖД» – весомого игрока в российской экономике и российских высоких технологиях, – отметил он.
Региональные офисы инновационной площадки ДВЖД планируется открыть в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Якутии.
В ходе церемонии запуска первого фронт-офиса региональной инновационной площадки ДВЖД символический ключ был вручен главному инженеру ДВЖД Алексею Хворостову.
Журнал "Дальневосточный капитал".