"РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский

По мнению проректора по развитию ДВФУ Дмитрия Земцова, это начинание даст возможность развивать не только остров Русский, как особую точку присутствия ОАО «РЖД», но и откроет широкие возможности для студентов, аспирантов, молодых ученых в развитии своих технологических бизнес-идей.