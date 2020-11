Это энергичный форум

Масштабное деловое мероприятие "Мой бизнес" должно дать импульс развитию предпринимательства в Приморье

Масштабное деловое мероприятие «Мой бизнес» должно дать импульс развитию предпринимательства в Приморье Около 900 предпринимателей, лидеров мнений, молодых людей, которые намерены начать свое дело, объединит форум «Мой бизнес». Масштабное деловое мероприятие пройдет во Владивостоке 24 ноября в ДВФУ в рамках федерального проекта по популяризации предпринимательства. Участие бесплатное, регистрация открыта на портале мойбизнес.рф. О приглашенных экспертах, новых форматах работы с аудиторией и драйверах развития малого бизнеса организаторы сообщили на пресс-конференции. Врио вице-губернатора Приморского края Константин ШЕСТАКОВ отметил, что в Приморье сосредоточена треть субъектов МСП всего Дальнего Востока: больше 87 тысяч ИП и предприятий, которые обеспечивают работой 270 тысяч приморцев. «Наш край отличается высокой деловой активностью, но нам есть, куда расти, есть много ниш, которые могут осваивать предприниматели. Одна из них – это туризм. К нам ежегодно приезжают более 700 тысяч иностранных гостей, их число продолжает расти. Это повод предложить им качественные и интересные услуги и продукты. Рядом с нами страны Азиатско-Тихоокеанского региона – это практически безграничные возможности для экспорта продукции и услуг. При этом на любом этапе развития бизнеса предприниматели могут получить господдержку в центре «Мой бизнес», – подчеркнул он. По его словам, предстоящий масштабный форум станет той площадкой, на которой участники смогут перенять у ведущих федеральных спикеров практические инструменты для развития бизнеса. Замглавы региона также пригласил к участию студентов и школьников. Они смогут завести полезные знакомства и получить вдохновение для того, чтобы выбрать путь предпринимательства в будущем. «Опросы показывают, что 10-15% приморцев готовы рассматривать в ближайшей перспективе возможность открытия собственного бизнеса. И в этом плане форум “Мой бизнес” может стать площадкой, где эти люди получат заряд мотивации и, что немаловажно, набор полезных знаний и инструментов для старта. Для состоявшихся бизнесменов тоже много будет свежей информации о том, как вывести свое дело на новый уровень. В числе спикеров – ведущие предприниматели страны, которые поделятся своими практическими наработками», – сообщил вице-президент университета «Синергия» Юрий МУРАДОВ. Формат форума «Мой бизнес» предполагает однодневную деловую программу, основной темой которой станут новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства. Организаторы внедрили и игровые элементы: в течение дня участники будут выполнять задания, набирать баллы и получать призы от спикеров – бизнес-книги, возможность участия в бизнес-тренингах и другие. Не менее ценным станет возможность стать частью сообщества участников форума «Мой бизнес», которое по опыту других регионов продолжает быть активным и после окончания мероприятия и дает возможность общения и запуска новых совместных бизнес-проектов. Предприниматели Приморья уже активно регистрируются для участия в предстоящем событии. «Я уже зарегистрировалась на форум «Мой бизнес». Для меня, как для предпринимателя с большим опытом (почти 10 лет) и с тернистыми путем, который мне пришлось пройти, это мероприятие – возможность перенять опыт своих коллег – успешных федеральных спикеров, которые достигли большого результата. Конечно же, я приглашаю на форум своих близких и друзей, начинающих предпринимателей», – рассказала директор торгово-производственной компании «СОТА» Валентина ВОРОШИЛОВА. «Такие мероприятия вызывают у человека желание что-то сделать, открыть свое дело. Сейчас, например, у него есть идея, а после форума «Мой бизнес» он захочет ее реализовать, найдет себе команду или партнеров. Форум – это много информации в одном месте. А информация для предпринимателя очень важна, потому что эта деятельность зависит не только от личных качеств человека и его мотивации, но и от знаний – как выстроить бизнес-процессы, как их модернизировать. Тем, кто уже давно ведет свой бизнес, это мероприятие нужно, чтобы быть в тренде последних изменений в маркетинге, продвижения товара, выхода на внешние рынки», – поделился мнением основатель и генеральный директор группы компаний «Гелиан» Алексей ГОРОДКОВ. «Уверена, что форум “Мой бизнес” – интересное событие. Часто на такие мероприятия я хожу за вдохновением, новыми идеями, драйвом, которого очень много, и он заряжает меня надолго. После таких мероприятий ты полон энергии и вдохновения. Немаловажным фактором являются и новые знакомства, которые могут быть не просто полезны, но и полностью изменить твою жизнь и твой бизнес», – добавила управляющая и совладелец кафе «Наше место» Светлана ГОРЮШКО. На форуме «Мой бизнес» в режиме нон-стоп выступят эксперты, которые расскажут личные истории успеха, поделятся с гостями опытом становления своего бизнеса, секретами построения эффективной команды и другой полезной информацией. Среди подтвержденных спикеров: - Алексей МОЛЧАНОВ, основатель международной компании Envybox, эксперт в области интернет-маркетинга, систематизации бизнеса и построения команд; - Сергей БУРЛАКОВ, спортсмен-параолимпиец, мастер спорта, рекордсмен России и мира; - Илья СТЕПАНОВ, эксперт в области эмоционального интеллекта, управляемой коммуникации и влияния; - Инди ГОГОХИЯ, основатель коммуникационного агентства Genius code, эксперт в области продвижения в Instagram; - Юлиана КУЗНЕЦОВА, основатель сети языковых школ Leo School; - Дмитрий КИБКАЛО, основатель сети магазинов «МосИгра», владелец сети футбольных школ «Метеор»; - Ольга ГРИЩЕНКО, основатель компании по разработке бизнес-игр F5Game.ru, автор онлайн-проекта «Гений переговоров онлайн»; - Юлия РАКОВА, директор по маркетингу GetResponse; - Екатерина УКОЛОВА, основатель компании Oy-li, эксперт по эффективным продажам; - Маргарита НИКИТИНА, основатель международной сети отелей и груминг салонов для питомцев BookingCat. В этом году в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» форумы «Мой бизнес» будут организованы более чем в 20 городах России. На сегодняшний день мероприятия уже прошли в Иваново, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Общее количество участников составило более 10 тысяч человек. Посетить форум могут все желающие – регистрация и подробная информация на официальном сайте https://мойбизнес.рф/events/vladivostok На фото: Врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков отметил, что в Приморье сосредоточена треть субъектов МСП всего Дальнего Востока: больше 87 тысяч ИП и предприятий, которые обеспечивают работой 270 тысяч приморцев. Фото автора Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

