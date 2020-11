Инвесторы подбирают по зернышку

Специализированные зерновые терминалы в Приморье разместятся в бухте Суходол и порту Зарубино

Урожаи зерновых в России в последнее время бьют рекорды, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) готовы брать продукцию миллионами тонн, но в Приморском крае, застроенном угольными терминалами, до сих пор нет ни одного специализированного зернового терминала, в котором бы осуществлялась регулярная перевалка. Еще несколько лет назад на слуху был проект строительства Дальневосточного зернового терминала (ДВЗТ) в порту Зарубино, которым занимается АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), но после ареста главы группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА проект взял затянувшуюся паузу. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает» - новый проект на прошлой неделе презентовал гендиректор и владелец ООО «Порт Ливадия» (оператор угольного терминала) Василий ВАСИЛЬЕВ. Местом специализированного зернового терминала г-н Васильев выбрал бухту Суходол. Проект в рамках режима Свободный порт Владивосток будет реализовывать ООО «Приморский зерновой терминал», учрежденное Васильевым в октябре прошлого года в г. Большой Камень. Директором компании является Юрий ЗЛЫГОСТЕВ. Довесок к углю Мощность терминала составит 3 млн тонн в год. Планируемые сроки реализации проекта - 2019-2024 годы. Проектом предусмотрено строительство причала, станции разгрузки вагонов и автомобилей с подземной конвейерной галереей, зернохранилища, ремонтно-механической мастерской, обеспечивающей инфраструктуры, а также приобретение техники и оборудования. «Наравне с перевалкой угля в страны АТР приступили к проектированию зернового терминала в Большом Камне, где нами был ранее приобретен земельный участок наиболее подходящий для этого дела, - рассказывал ранее газете «Золотой Рог» г-н Васильев. - Проект согласован с Агентством морского и речного рыболовства России. Это будет современный зерновой терминал, где производственная мощность первой очереди составит 3 млн тонн зерна в год. С введением второй она увеличится до 10 млн тонн. Но рост объёмов опять-таки будет зависеть от поставки в необходимом количестве железнодорожных вагонов. В Приморье нет подобных терминалов. Ближе к решению этого вопроса в свое время находились братья Магомедовы, но их затея не состоялась. С чем связано строительство зернового терминала? В последние годы заметно развиваются аграрные холдинги России, которые обеспечили запросы внутреннего рынка и стали искать выход со своей продукцией на страны АТР. Мы, в свою очередь, хотим помочь им решить этот вопрос». Напомним, что в настоящее время в бухте Суходол реализуется проект угольного порта на 20 млн тонн (12 млн тонн к 2021 году, еще 8 млн тонн - в 2022 году). ООО «Морской порт Суходол» (реализует проект строительства порта) принадлежит акционерам холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаилу ФЕДЯЕВУ (президент холдинга) и Владимиру ГРИДИНУ (25,1%), АО «РЖД-Инвестиционные проекты» (25%), еще 24,79% владеет АО «Центр развития портовой инфраструктуры». Зарубинская пробуксовка В середине октября на совещании по вопросам экспорта зерна представитель «Кузбассразрезугля», руководитель создающегося зернового терминала в порту Зарубино Иван ЮЗЕФОВИЧ сообщал, что пока порт, находящийся в 70 км от границы с Китаем, не осуществляет перевалку зерновых. «Для нас это несколько новая тема. Но решили реализовать такой проект и дать возможность Сибирскому федеральному округу и Дальневосточному открыть восточные зерновые ворота. Порт дает возможность перевалки 1,2 млн тонн грузов. Первый этап мы реализуем за собственные средства. В ноябре будет завершено строительство напольного склада на 5 тыс. тонн, реконструируем железнодорожную разгрузку. Второй склад на 5 тыс. тонн будет запущен в начале следующего года. Второй этап - строительство зернового терминала на 4 млн тонн - планируется к концу 2022-го или началу 2023 года», - рассказал г-н Юзефович на совещании. Под новые проекты министерство сельского хозяйства РФ может ввести субсидии для ОАО «РЖД» на возмещение потерь из-за льготных тарифов на перевозку зерна на Дальний Восток. «Есть поручение о строительстве порта на Дальнем Востоке, который будет мощностью по перевалке 4 млн тонн, с возможностью увеличения до 10 млн тонн. Фактически, под работу этого порта мы меняем 406-е постановление, куда мы вводим субсидии на восточное направление по транспортировке. Надеемся очень, что правительство это постановление поддержит и примет в ноябре», - сказала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на том же совещании. Речь идет о поправках в постановление правительства РФ о субсидировании перевозок зерна железнодорожным транспортом по льготным тарифам, принятое в апреле 2019 года. Субсидии предоставляются «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерна из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей в отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. С планами по строительству Дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино до конца года обещает определиться и АО «ОЗК» (на данный момент 50% плюс одна акция принадлежит государству, вторым владельцем является банк ВТБ). Новый терминал планировалось построить на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы. Для строительства терминала предусматривается создание искусственного земельного участка. Проект по строительству зернового терминала в морском порту Зарубино вошел в перечень заявок, отобранных для включения в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Для реализации проекта ОЗК зарегистрировала во Владивостоке ООО «Дальневосточный зерновой терминал». Компанию с уставным капиталом 711 млн рублей с 15 мая 2018 года возглавляет Андрей АНИСИМОВ, сменивший на этой должности Наталью КОРШУНОВУ. В 2016 году для разработки проектной документации был выбран подрядчик - ООО «Морское строительство и технологии» (Санкт-Петербург). «В настоящее время мы завершаем стадию проектирования терминала и планируем подачу проектной документации в федеральное автономное учреждение «Главгос- экспертиза». Планируется, что конце 2018 года - начале 2019 года первое зерно поступит на экспорт через порт Зарубино», - сообщил в феврале 2018 года гендиректор АО «ОЗК» Михаил КИЙКО, комментируя статус проекта ООО «ДВЗТ». Прошло полтора года, а терминал так и не начал строиться. «Компания сейчас вырабатывает стратегию для того, чтобы окончательно определиться с проектом. Я думаю, что в течение ноября-декабря - до конца года - решение будет принято», - сообщил «Интерфаксу» в октябре этого года заместитель гендиректора ОЗК Владимир ПЕЧЕНЫЙ. В июле г-н Печеный говорил, что проект корректируется «в целях более быстрого запуска». По его словам, изменения, возможно, коснутся инфраструктуры, не исключено использование альтернативных площадок. Ранее инвестпроект предусматривал ввод первого этапа ДВЗТ к 2020 году. Планировалось построить объекты первого пускового комплекса мощностью 3 млн тонн зерна в год. Речь, в частности, шла о строительстве причала, который сможет принимать суда типов Panamaх и Post Panamaх, а также силосного парка для хранения зерновых культур общим объемом 220 тыс. тонн. На втором этапе, к 2023 году, предусматривалось увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн тонн в год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов. Дальнейшее увеличение объемов перевалки предполагалось и на третьем этапе, уже после 2023 года. Кто в очереди ООО «Транспортная промышленная компания» (Владивосток) подавало заявку на реализацию проекта строительства зернового терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Терминал предполагается разместить на берегу акватории Уссурийского залива между мысами Максимова и Красным. Коммерческий запуск терминала планировался на 2022 год, сумма предполагаемых инвестиций не раскрывается. Имеют интерес к созданию зернового терминала и соседи по региону. Так, южнокорейская промышленная группа Daelim Corporation озвучила планы по строительству в Приморье комплекса по хранению рыбной продукции до 30 тыс. тонн и зернового терминала с объемом хранения 30-50 тыс. тонн. «Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж», - сказал директор московского филиала Daelim Industrial Со Ен Хун. В качестве потенциальной площадки губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО предложил инвестору рассмотреть Хасанский район. China Harbor Engineering Company (Китайская компания портов) планирует инвестировать 15 млрд рублей в строительство порта близ Хабаровска для перевалки агропромышленных товаров. В марте были начаты инженерные изыскания на объекте, ведется работа по выбору проектного института и подрядной организации для строительства пункта пропуска. Проект реализуется под нужды китайской корпорации Harbin Dongjin Group, которая планирует экспортировать продукцию с Дальнего Востока РФ в Китай, Японию и Южную Корею. Предполагается, что к 2024 году объем экспорта (преимущественно сои и силоса) достигнет 20 млн тонн в год. Сегодня, при отсутствии в Приморье специализированного терминала, поставки мелких партий зерна осуществляются через порт Владивосток. Так, группа «Русагро» в июле отгрузила в порт Наньтун (КНР) первую судовую партию сои (4,4 тыс. тонн) для китайской COFCO Trading Ltd. На фото: Приморье хочет, но пока не может зарабатывать на экспорте зерна. Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

