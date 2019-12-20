МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь главной ёлки страны

«Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», – говорит директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.