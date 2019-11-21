Вечного преследования за неуплату налогов, похоже, не будет

Верховный суд решил не отменять срок давности по налоговым преступлениям, что фактически грозило предпринимателям вечным преследованием. Как пишет Forbes, это следует из версии проекта постановления, подготовленного для обсуждения на Научно-консультативном совете при ВС. Первоначальный проект, появившийся этим летом, раскритиковали юристы и представители бизнеса. По их мнению, содержащаяся в документе формулировка отменила бы срок давности и привела бы к пожизненному преследованию предпринимателей, что существенно ухудшило бы инвестклимат в России. Так каким будет срок давности по налоговым преступлениям? Об этом Business FM поговорила с руководителем экспертно-правового центра уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Алексеем РЯБОВЫМ. Алексей Рябов, руководитель экспертно-правового центра уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей: - В предыдущем проекте постановления пленума говорилось о том, что налоговые преступления являются длящимися, и момент их окончания связывался с полным погашением налоговой недоимки, пени и штрафов. То есть момент окончания налогового преступления откладывался на неопределенное время вперед, а может быть, и до бесконечности. Именно этот пункт из нового проекта постановления исключен, поэтому мы считаем, что теперь налоговые преступления не должны считаться длящимися, но, поскольку толкование их в качестве длящихся уже вброшено в правовое пространство, нельзя исключать эксцессы на уровне следователей, которые захотят толковать срок давности именно так. То есть речь идет о том, что возможно на какое-то время существование неопределенности в правоприменении и на уровне предварительного расследования налоговых преступлений. Мы надеемся, что этого не произойдет, но, тем не менее, если бы в проекте постановления было прямо сказано о том, что налоговые преступления длящимися не являются, это полностью сняло бы проблему. Сейчас следствие по общему правилу исходит из того, что истечение срока давности начинает течь в тот момент, когда налог должен был быть уплачен и не был уплачен. Такая трактовка была общепринятой до того, как появился летний проект постановления пленума. Что касается других серьезных и спорных вопросов, ответы на них, к сожалению, не даны. Серьезный момент: как, за какой период исчислять суммы неуплаченного налога? На этот счет есть разночтения. Очень существенная проблема - это разграничение неуплаты налогов как налогового правонарушения и уклонения от уплаты налогов как преступления. Этот момент - один из ключевых, потому что сейчас следователи любую неуплату налогов пытаются рассматривать в качестве преступления, а это не так. Пока никаких налоговых дел в России не заведено, но однозначность формулировки в законе необходима, чтобы избежать давления на бизнес, считает общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр ХУРУДЖИ: - Нет у нас налоговых дел сейчас. К нашей всеобщей радости, все-таки соблюдается правило не арестовывать предпринимателей, не сажать их в СИЗО. Я бы даже осторожно назвал это промежуточной предварительной победой бизнес-сообщества. Но ожидаемый документ от Верховного суда должен быть однозначным: что, как, когда и почему. Поскольку так называемые налоговые преступления, а по факту - не преступления, а все-таки правонарушения (на мой взгляд, это очень большая разница), являются удобным инструментом давления на бизнес. То есть они позволяют и арестовывать счета, и обыски проводить, и в дальнейшем осложняют процесс кредитования. Поэтому все профессиональное юридическое сообщество и бизнес склоняются к тому, что дата совершения налоговых преступлений - это момент подачи налоговой декларации с искаженной информацией или неподача в срок декларации. На мой взгляд, от этой даты нужно отсчитывать срок давности. Он в России и так достаточно большой - десять лет по налоговым преступлениям для юридических лиц. Любые трактовки туда-сюда будут приводить к перегибам на местах.