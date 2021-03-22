Находкинский морской торговый порт утвердил экологическую политику

В документе отмечается, что порт придерживается концепции устойчивого развития на основе соблюдения баланса между финансово-экономическими и экологическими аспектами своей деятельности. Находкинский МТП стремится к лидерству среди Дальневосточных стивидорных компаний по использованию лучших отраслевых практик, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. В частности, порт на постоянной основе реализует программы совершенствования технологий погрузочно-разгрузочных работ, модернизирует оборудование, производственные и природоохранные системы.