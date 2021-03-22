Находкинский морской торговый порт утвердил экологическую политику

В документе отмечается, что порт придерживается концепции устойчивого развития на основе соблюдения баланса между финансово-экономическими и экологическими аспектами своей деятельности. Находкинский МТП стремится к лидерству среди Дальневосточных стивидорных компаний по использованию лучших отраслевых практик, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. В частности, порт на постоянной основе реализует программы совершенствования технологий погрузочно-разгрузочных работ, модернизирует оборудование, производственные и природоохранные системы.
В рамках утвержденной экологической политики Находкинский МТП берет на себя обязательства принимать все возможные меры по снижению воздействия на окружающую среду, рационально использовать природные ресурсы, материалы и энергию, соблюдать российские и международные нормативные правовые требования.
Также порт подтверждает, что считает вопросы охраны окружающей среды одним из важнейших приоритетов своей работы и предпринимает действия по постоянному улучшению экологических показателей.
Отдельное внимание в документе уделяется поддержке региона присутствия: Находкинский МТП продолжит принимать активное участие в общественной деятельности, вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие г. Находка и Дальневосточного региона в целом.
«Находкинский морской торговый порт традиционно уделяет повышенное внимание вопросам экологии. Утверждение экологической политики — важный шаг на пути к получению сертификата международного стандарта ISO. Положения документа обязательно будут учитываться при планировании производственной деятельности порта и актуализации экологических целей», — отметил генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев.
Справка «Золотого Рога»
Находкинский МТП готовится к получению сертификата на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
Система экологического менеджмента — это часть общей системы управления, которая включает организационную структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, оценку результатов. Внедрение системы экологического менеджмента обеспечит повышение экологической эффективности деятельности предприятия, а также позволит вовлечь персонал в работу по охране окружающей среды.
Вместе с тем, Находкинский МТП продолжает выполнять экологическую программу. Обязательство перехода на защищенные технологии перевалки сыпучих грузов было закреплено в соглашении, которое в 2018 году руководство порта подписало с Министерством транспорта, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Росморпортом и администрацией Приморского края.
В соответствии с планом, предусмотренным экологическим соглашением, в порту возведены ветропылезащитные экраны, работают стационарные и мобильные водяные/снегогенераторные установки.
Кроме того, порт приступил к активной фазе реализации проекта перехода к закрытой выгрузке угля. Установка вагоноопрокидывателя и конвейерных линий позволит улучшить состояние атмосферного воздуха, значительно снизить уровень шума и в 10 раз сократить пыление в зоне разгрузки вагонов.
Находкинский МТП также планирует завершить в 2021 году проект строительства современной системы очистных сооружений.
Находкинский морской торговый порт — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка. Порт соединен с любой точкой Евроазиатского континента Транс-Сибирской железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток Азия-Европа-Азия. Возможности порта позволяют выгружать до 597 вагонов с разными грузами в сутки. Складские площади составляют более 300 тыс. кв. метров.