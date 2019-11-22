Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай

«В России нет другого региона, где было бы таким интенсивным международное сотрудничество, которое касается абсолютно всех сфер. В образовании мы в лидерах по количеству иностранных студентов и обменов, в туризме – по числу гостей региона из зарубежных стран, по транспортному сообщению – цифра авиа- и морских рейсов, паромных линий и круизных заходов тоже находится на вершине рейтингов. Поэтому признание Приморья лидером по коммуникационной готовности – это, безусловно, закономерно, и мы рады, что это в очередной раз отметили на всероссийском уровне. Что касается Китая, то для нас он – один из ведущих иностранных партнеров. С этой страной нас связывает самая протяженная граница, несколько пунктов пропуска, большое количество контактов и увеличивающийся рост инвестиций в экономику нашего региона», – отмечает директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.