Tele2 запускает MVNO для АО "ГЛОНАСС"

Инициативы государства по защите жизни и здоровья граждан уже много лет успешно реализуются в «ЭРА-ГЛОНАСС» и создаваемых на ее базе сервисах. При возникновении экстренной ситуации устанавливается связь между встроенным устройством вызова оперативных служб в автомобиле и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Запуск MVNO на инфраструктуре Tele2 поможет АО «ГЛОНАСС» завершить создание крупнейшей зоны покрытия сотовой связью в РФ. Это еще больше сократит время реагирования при авариях и повысит безопасность на дорогах России.