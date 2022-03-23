На Спортивной ларьки оставят, а ТЦ снесут

Рынок на Спортивной во Владивостоке в скором времени не досчитается двух ТЦ: Гранд» и «Союз». Прокуратура посчитала эти постройки самовольными и добивается их сноса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения градостроительного законодательства. Выяснилось, что торговые центры «Гранд» и «Союз» работали практически нелегально: разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих объектов не выдавались. Прокуратура подала иск в Ленинский районный суд о признании ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз» самовольными постройками и возложении на эксплуатирующую организацию обязанности их снести. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. В прокуратуре заверили, что оставят на контроле фактическое исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

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