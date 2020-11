Приморье может потерять естественную популяцию лосося

Руководство ФГБУ "Земля леопарда" направило обращение в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и в комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае

Руководство ФГБУ "Земля леопарда" направило обращение в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и в комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае Земля леопарда обеспокоена массовым выловом лососевых на подступах к нацпарку Руководство ФГБУ «Земля леопарда» обеспокоено полным выловом производителей кеты местным рыбзаводом в устье реки Барабашевка, а также его планами на добычу кеты на реке Нарва. За исключением устьевой части, обе реки протекают на территории национального парка, и вылов лососевых обедняет его биоразнообразие, препятствует естественному нересту. Барабашевский лососевый рыбоводный завод действует в Хасанском районе Приморья более 25 лет для воспроизводства лососевых во время нереста. В рамках этой работы ежегодно в реке Барабашевка ведется добыча кеты, из икры которой выводится молодь и впоследствии выпускается на волю. Вместе с тем, в целях сохранения естественных нерестилищ в реках, а также для повышения выживаемости популяции, как правило, рыбзаводами устанавливаются «проходные дни». В это время вылов рыбы не ведется, и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек. Охрана нерестящейся рыбы – одна из важных задач ФГБУ «Земля леопарда». За семь лет существования национального парка достигнуты значительные успехи в увеличении количества нерестовых бугров в реке Нарва. Считается, что выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего «рождения». Однако отсутствие пропускных дней у местного рыбзавода на реке Барабашевка привело почти к полному отсутствию здесь нерестящейся кеты. «Рыбоводным заводом на реке Барабашевка вылавливаются практически все производители для закладки икры, - отмечает Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – В связи с тем, что пропускные дни для прохода кеты на естественные нерестилища не установлены, наносится ущерб биоразнообразию национального парка. Кроме того, в этом году рыбзавод получил разрешение на вылов кеты в реке Нарва, где благодаря стараниям наших сотрудников, стадо кеты начало восстанавливаться естественным образом». В связи с обеспокоенностью судьбой естественной популяции лососей руководство ФГБУ «Земля леопарда» направило обращение в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и в комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае с просьбой оказать содействие в установлении дней пропуска кеты на естественные нерестилища в реке Барабашевка, а также в запрете на вылов лососевых в реке Нарва. При этом, в случае необходимости, ФГБУ «Земля леопарда» считает возможным организовать дополнительный забор икры на реках, не протекающих по территории национального парка. Журнал "Дальневосточный капитал".

