Посылки не пустят за порог

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят Резкое снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных интернет-магазинов обернется ростом цен на товары, аналогов которых в России нет, предупреждают участники рынка. В то же время, отечественный ритейл поддерживает «выравнивание условий» с иностранным. Сейчас выше предложенного Минфином с 2022 года порога в €20 находится стоимость примерно 25% всех посылок из-за рубежа. Инициатива Минфина по снижению беспошлинного порога для посылок из иностранных интернет-магазинов негативно отразится на потребителях, но не коснется крупных зарубежных площадок, считают опрошенные «Коммерсантом» участники рынка. «На фоне падающей покупательской активности это неизбежно затормозит темп развития рынка e-commerce в России, находящегося только в самом начале становления», - опасается гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья КРЕТОВ. Сейчас порог беспошлинного ввоза составляет €500 и 31 кг в месяц на все посылки. При его превышении уплачивается 30% от суммы превышения, но не менее €4 за каждый килограмм сверх лимита. С 1 января 2020 года порог снизится до €200, но уже с отдельной посылки, а пошлина составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за каждый лишний килограмм. Минфин предлагает с 1 июля 2020 года снизить ставку до €100, а с января 2021 года - до €50 за посылку, причем пошлина составит 15% от суммы превышения порога, но не менее €2 за 1 кг веса в части превышения. С 2022 года предлагается снизить порог до €20, пошлина составит 15% от суммы превышения порога, но не менее €2 за 1 кг веса в части превышения. Премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил проработать идею, она будет обсуждаться на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представитель Минкомсвязи, участвовавшего в обсуждении инициативы, Евгений НОВИКОВ уверен, что снижение беспошлинного порога скажется на динамике трансграничной интернет-торговли, «но одновременное его снижение всеми странами ЕАЭС в любом случае предпочтительнее одностороннего снижения». В Федеральной таможенной службе перенаправили вопросы “Ъ” в Минфин, где не ответили на запрос. Снижение порога работает на выравнивание условий для местных и зарубежных игроков, причем в разных странах такие меры применяются уже давно, возражает опасениям собеседник в крупном онлайн-ритейлере. «Средняя стоимость покупки в локальной электронной коммерции - около 3,5 тыс. рублей, а характерная стоимость зарубежных посылок находится в пределах $15 (около 953 рублей), поэтому даже то снижение, которое прогнозируют в 2022 году, не создает драматических ограничений для покупок за рубежом», - настаивает он. Ассоциация компаний интернет-торговли, в которую входят Wildberries, Ozon, «Ситилинк», «М.Видео» и др., на протяжении долгого времени сетует на неравные условия отечественного и зарубежного онлайн-ритейла. В апреле, как писал “Ъ”, она предлагала правительству заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в размере 15% и признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности. Президент ассоциации Артем СОКОЛОВ отказался от комментариев. Доля посылок дороже €20 по итогам года составит около 25% от общего числа товаров, покупаемых в иностранных интернет-магазинах и ввозимых в Россию, ожидает партнер Data Insight Федор ВИРИН. «Основной объем торговли из-за рубежа, подпадающий под порог, - это системные большие магазины, оборот которых в России уже заметен: Asos, Amazon, iHerb. Они зачастую предоставляют уникальный ассортимент, которого нет в России, поэтому покупатель просто будет платить за него больше, не находя альтернатив», - объясняет он. При введении беспошлинного порога в размере €20, по оценке Федора Вирина, федеральный бюджет сможет собирать 6,5–13 млрд рублей в год. Администрировать пошлины готова «Почта России». В компании сообщили “Ъ”, что уже разработали программное решение, с помощью которого можно взимать пошлину в момент покупки, и заинтересованы в сотрудничестве с крупнейшими маркетплейсами в качестве уполномоченного оператора по взиманию платежей. Снижение порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов коснется трети рынка онлайн-торговли в РФ и не затронет крупных игроков, считают опрошенные ТАСС эксперты и участники отрасли. Крупный участник рынка, поделившийся мнением на условиях анонимности, отметил, что «помимо этой меры по выравниванию условий работы местных компаний и трансграничных игроков нужно применять и другие меры поддержки внутрироссийского онлайн-рынка». «К примеру, рассматриваются поправки к закону о дистанционных продажах лекарственных препаратов, уже внесены поправки в правила онлайн-продаж ювелирной продукции. Все эти активности в комплексе дадут российским потребителям еще больше возможностей делать выгодные покупки на российских площадках, но совершать покупки за рубежом они также продолжат - даже 20 евро, которые прогнозируют в 2022, не затронут огромную часть посылок, так как стоимость типичного заказа из Китая, как правило, не превышает 15-20 долларов», - отметил он. Представитель другой крупной интернет-площадки, пожелавший остаться анонимным, поделился с ТАСС опасениями относительно развития рынка e-commerce в России. Он не исключил, что в результате снижения порога беспошлинного ввоза может возникнуть монополия со стороны традиционного ритейла и российских интернет-магазинов. Кроме того, по словам источника ТАСС, для потребителей в России пошлины могут сделать многие товары недоступными. «Различие в ценах на одни позиции достигают 300%. Плюс, больше 60% товаров российских марок - это иностранные и привезенные бренды. 30 млн россиян, наиболее социально незащищенных, с доходами ниже прожиточного минимума, потеряют доступ к товарам повседневного пользования по доступным для них ценам», - отметил источник ТАСС. Он напомнил, что в международной практике существуют примеры повышения порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, продиктованные необходимостью защитить социально необеспеченные слои населения, а также стимулировать внутренний спрос, например, в Белоруссии и США. На фото: Приморцев заставят отказаться от товаров из зарубежных интернет-магазинов. Фото РИА Новости Газета "Золотой Рог", Владивосток.

