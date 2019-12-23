Ставка на доставку

По данным последнего исследования Data Insight, объем рынка логистики для электронной торговли в России за первые шесть месяцев 2019 года составил 218 млн посылок, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый интерес вызывает высокая динамика роста сервиса доставки, осуществляемого собственными службами интернет-магазинов. Ими было доставлено более половины посылок (51%). Остальной рынок распределен между логистическими компаниями и «Почтой России» (29% и 20% соответственно). О логистических особенностях онлайн-ритейла - в материале газеты «Золотой Рог». Главное - доставить в срок Специфика работы курьерской службы - в ориентировании на скорость доставки. Приоритетная задача любого курьера – это соблюдение гарантированных сроков. При этом качество товара курьерская служба не гарантирует. Менеджер по работе с клиентами DIMEX-Владивосток Екатерина РОМАНОВА: «Мы должны произвести доставку в максимально короткие сроки, ведь именно за срочность нам платит клиент. Если грузовые транспортные компании специализируются на перевозке крупногабаритных грузов, мы больше ориентированы на доставку более мелких посылок и документов в руки получателю. Отличие нашей работы от работы транспортных компаний - в том, что мы не занимаемся экспедированием грузов, наш курьер при приеме товара для отправки не сличает качественное содержимое груза с заявленным, мы принимаем отправление исключительно по весу. Также в случае, если клиент не упаковал груз должным образом и не заказал дополнительную упаковку, мы не несем ответственность за сохранность груза при транспортировке. При осуществлении услуг мы работаем с посредниками – авиаперевозчиками и другими транспортными компаниями, поэтому мы очень зависим от их работы тоже. В процессе доставки мы не можем сами 100% контролировать качество услуги на всех участках, так как зависим от других». По словам экспертов, опоздания доставок зачастую происходят по независящим от них причинам. Например, авиаперевозчик ограничил прием коммерческих грузов, и компания не может сдать груз на нужный рейс. «Естественно, когда сроки доставки нарушаются, клиент недоволен, высказывает нам претензии, особенно если груз срочный. Или, например, проблема с выдачей груза на терминале, и мы не можем своевременно его получить - тоже потеря времени и задержки»,- говорит Екатерина Романова. Сотрудница компании DIMEX поясняет, что очень часто через ее организацию отправляют важные срочные документы - такие как документы для тендера, документы для получения визы, в этом случае счет идет даже не на дни, а на часы. Несвоевременная доставка может принести серьезные убытки заказчику. «Вообще, очень много факторов влияет на нашу работу. Это и слаженность работы нашей команды, и работа нашей сети ДАЙМЭКС в целом по России, и работа перевозчика, и дорожная ситуация, и загруженность курьера на маршруте. Даже погодные факторы могут повлиять. Человеческий фактор тоже никто не отменял - поломка авто у курьера, к примеру, тоже влечет за собою задержки доставок», - поясняет Екатерина Романова. Коммерческий директор ООО «Аир-Восток» Семен ЛЫСАКОВ, говоря о логистических проблемах, упоминает китайскую сторону, откуда и осуществляется перевозка товаров компании: «Задержки нередко связаны, например, с наложением китайских праздников на российские. На сегодняшний день, «благодаря» введенным изменениям в области законодательства по оформлению таможенных сертификатов, часть наших товаров находится на китайской границе, стараемся решить данный вопрос в оперативном режиме. С нашей же стороны, периметр доставки товаров, в который входят Владивостокский и Артемовский городские округа, отрабатывается без каких-то серьезных задержек и проблем. Кроме того, мы оказываем услуги курьеров своим партнерам». Главная отличительная особенность Владивостока - в дорожной обстановке и специфике ландшафта. Именно пробки зачастую мешают своевременной доставке посылок, говорят эксперты. Дорога определяет стоимость Для Приморья в целом характерна отдаленность и труднодоступность населенных пунктов, во многие из которых дорога как таковая отсутствует. Такие доставки очень затратные по времени и финансам. Особенно дорогие затраты закладываются на расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) и амортизацию транспорта. «Зачастую даже отправка в Москву стоит гораздо дешевле, чем адресная доставка лично в руки получателю, скажем, в пос. Подножье на Острове Русский. Или в иной отдаленный населенный пункт Приморского края», - отмечает Екатерина Романова. У менее крупных игроков рынка, работающих с небольшими партиями и осуществляющих доставку не дальше г Артема, стоимость доставки существенно меньше. Семен Лысаков: «Наша компания использует собственный офис-склад 110 кв. метров, расположенный на Заре. Товар распределяется по клиентам в максимально сжатые сроки. Доставка осуществляется двумя способами: с одной стороны, мы задействуем нанятого курьера, с другой - при больших объемах - осуществляем доставку самостоятельно на собственном транспорте. При этом расходы включаются в стоимость доставки. В основном они складываются из доставки из Китая и затрат на топливо, затраченное по километражу». «При просчете себестоимости отправки мы учитываем прямые расходы, такие как транспортные, расходы авиаперевозчика, зарплату курьера, ГСМ, эксплуатацию авто, расходные материалы. И косвенные расходы - такие, как налоги, оплата за аренду, зарплата другим сотрудникам офиса - они тоже сюда входят», - поясняет Екатерина Романова. Представитель международной сетевой косметической компании во Владивостоке AVON Олеся ВАРЕНОВА рассказала о собственной специфике своей работы: «Компания AVON - крупнейший международный игрок на рынке косметики, который осуществляет логистику самостоятельно, без фактического привлечения внештатных сотрудников. Моя главная задача, как представителя компании, - найти спрос и предоставить возможность клиенту получить свой товар. В этом плане, я сама себе курьер. Что касается адресной доставки, я самостоятельно забираю посылки и развожу людям. Мои услуги по доставке - на безвозмездной основе. Раньше AVON являлась партнером только «Почты России». Однако регулярно сталкивалась с ненадлежащим исполнением услуг - нередко посылки приходили с повреждениями, либо сам товар был подвергнут механическому воздействию. В таких случаях AVON писала претензию и делала возврат товара. Сейчас появились альтернативные способы доставки товара. Посылки можно получать в «Связном», либо на складе, расположенном в районе БАМа Владивостока. Самому забрать дешевле Сегмент доставки товаров из интернет-магазинов стремительно растет. Средний чек покупок немного снизился, а вот рост рынка в денежном выражении, по оценкам экспертов, составил около 30%. При этом все больше людей предпочитают забирать свои посылки самостоятельно. Самовывоз всегда дешевле курьерской доставки, а, следовательно, доля таких заказов увеличивается. Таким образом, темпы роста доставок в ПВЗ (пункт выдачи заказов) и постаматы (автоматизированный терминал по выдаче товаров, заказанных в Интернет-магазинах и каталогах, российской компании PickPoint, созданный как услуга альтернативной доставки) логистическими компаниями выросли на 40%. Руководитель интернет-магазина BONJOUR Ольга ПИНИГИНА: «Наш интернет-магазин основан на розничной сети, которая охватывает весь Приморский край, Магадан и Камчатку. Эти магазины мы используем как пункты самовывоза для покупателей; человек может оформит заказ на сайте, выбрать удобную точку, прийти и забрать свой заказ. Во Владивостоке мы осуществляем доставку до квартиры покупателя силами собственных штатных курьеров. При заказе от 990 руб - доставка бесплатна. Есть три интервала времени по доставке, которые определяет сам человек. Так исторически сложилось, что у нашей розничной сети есть контракты с поставщиками, услуги которых мы используем. Товар поступает в складские помещения нашего оптового звена, затем, при помощи автоматической системы сборки/отработки заказов, товар доставляется заказчикам. Сейчас мы работаем над расширением ассортимента, чтобы иметь возможность подключать склады крупных дилеров, расположенных во Владивостоке». Не так дешево, как хотелось… В разрезе онлайн-торговли, все больше людей старается сэкономить на покупках товара за рубежом, а не внутри страны. Доля зарубежных покупок от всего рынка интернет-торговли в России выросла с 33% до 36%. Крупнейшая в мире бизнес-группа Alibaba представлена в России тремя торговыми площадками: AliExpress, T-mall и Taobao. При этом два последних сервиса до выхода в Россию работали только для китайской аудитории. Сейчас на сайте Taobao доступны около 3 млн товаров в нескольких категориях: одежда и обувь для взрослых и детей, аксессуары, товары для животных, электроника и другие. У данных торговых площадок есть один существенный минус - они не шлют товары напрямую в Россию. Для доставки товаров из Китая придется воспользоваться услугами посредника, что, как вы понимаете, тоже стоит денег. ЯЗЫКОМ ЦИФР Электродвигатель торговли