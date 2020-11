Ставка на доставку

Торговля через интернет в предпраздничные дни традиционно бьет все рекорды. Как, вообще, всё это работает?

По данным последнего исследования Data Insight, объем рынка логистики для электронной торговли в России за первые шесть месяцев 2019 года составил 218 млн посылок, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый интерес вызывает высокая динамика роста сервиса доставки, осуществляемого собственными службами интернет-магазинов. Ими было доставлено более половины посылок (51%). Остальной рынок распределен между логистическими компаниями и «Почтой России» (29% и 20% соответственно). О логистических особенностях онлайн-ритейла - в материале газеты «Золотой Рог». Главное - доставить в срок Специфика работы курьерской службы - в ориентировании на скорость доставки. Приоритетная задача любого курьера – это соблюдение гарантированных сроков. При этом качество товара курьерская служба не гарантирует. Менеджер по работе с клиентами DIMEX-Владивосток Екатерина РОМАНОВА: «Мы должны произвести доставку в максимально короткие сроки, ведь именно за срочность нам платит клиент. Если грузовые транспортные компании специализируются на перевозке крупногабаритных грузов, мы больше ориентированы на доставку более мелких посылок и документов в руки получателю. Отличие нашей работы от работы транспортных компаний - в том, что мы не занимаемся экспедированием грузов, наш курьер при приеме товара для отправки не сличает качественное содержимое груза с заявленным, мы принимаем отправление исключительно по весу. Также в случае, если клиент не упаковал груз должным образом и не заказал дополнительную упаковку, мы не несем ответственность за сохранность груза при транспортировке. При осуществлении услуг мы работаем с посредниками – авиаперевозчиками и другими транспортными компаниями, поэтому мы очень зависим от их работы тоже. В процессе доставки мы не можем сами 100% контролировать качество услуги на всех участках, так как зависим от других». По словам экспертов, опоздания доставок зачастую происходят по независящим от них причинам. Например, авиаперевозчик ограничил прием коммерческих грузов, и компания не может сдать груз на нужный рейс. «Естественно, когда сроки доставки нарушаются, клиент недоволен, высказывает нам претензии, особенно если груз срочный. Или, например, проблема с выдачей груза на терминале, и мы не можем своевременно его получить - тоже потеря времени и задержки»,- говорит Екатерина Романова. Сотрудница компании DIMEX поясняет, что очень часто через ее организацию отправляют важные срочные документы - такие как документы для тендера, документы для получения визы, в этом случае счет идет даже не на дни, а на часы. Несвоевременная доставка может принести серьезные убытки заказчику. «Вообще, очень много факторов влияет на нашу работу. Это и слаженность работы нашей команды, и работа нашей сети ДАЙМЭКС в целом по России, и работа перевозчика, и дорожная ситуация, и загруженность курьера на маршруте. Даже погодные факторы могут повлиять. Человеческий фактор тоже никто не отменял - поломка авто у курьера, к примеру, тоже влечет за собою задержки доставок», - поясняет Екатерина Романова. Коммерческий директор ООО «Аир-Восток» Семен ЛЫСАКОВ, говоря о логистических проблемах, упоминает китайскую сторону, откуда и осуществляется перевозка товаров компании: «Задержки нередко связаны, например, с наложением китайских праздников на российские. На сегодняшний день, «благодаря» введенным изменениям в области законодательства по оформлению таможенных сертификатов, часть наших товаров находится на китайской границе, стараемся решить данный вопрос в оперативном режиме. С нашей же стороны, периметр доставки товаров, в который входят Владивостокский и Артемовский городские округа, отрабатывается без каких-то серьезных задержек и проблем. Кроме того, мы оказываем услуги курьеров своим партнерам». Главная отличительная особенность Владивостока - в дорожной обстановке и специфике ландшафта. Именно пробки зачастую мешают своевременной доставке посылок, говорят эксперты. Дорога определяет стоимость Для Приморья в целом характерна отдаленность и труднодоступность населенных пунктов, во многие из которых дорога как таковая отсутствует. Такие доставки очень затратные по времени и финансам. Особенно дорогие затраты закладываются на расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) и амортизацию транспорта. «Зачастую даже отправка в Москву стоит гораздо дешевле, чем адресная доставка лично в руки получателю, скажем, в пос. Подножье на Острове Русский. Или в иной отдаленный населенный пункт Приморского края», - отмечает Екатерина Романова. У менее крупных игроков рынка, работающих с небольшими партиями и осуществляющих доставку не дальше г Артема, стоимость доставки существенно меньше. Семен Лысаков: «Наша компания использует собственный офис-склад 110 кв. метров, расположенный на Заре. Товар распределяется по клиентам в максимально сжатые сроки. Доставка осуществляется двумя способами: с одной стороны, мы задействуем нанятого курьера, с другой - при больших объемах - осуществляем доставку самостоятельно на собственном транспорте. При этом расходы включаются в стоимость доставки. В основном они складываются из доставки из Китая и затрат на топливо, затраченное по километражу». «При просчете себестоимости отправки мы учитываем прямые расходы, такие как транспортные, расходы авиаперевозчика, зарплату курьера, ГСМ, эксплуатацию авто, расходные материалы. И косвенные расходы - такие, как налоги, оплата за аренду, зарплата другим сотрудникам офиса - они тоже сюда входят», - поясняет Екатерина Романова. Представитель международной сетевой косметической компании во Владивостоке AVON Олеся ВАРЕНОВА рассказала о собственной специфике своей работы: «Компания AVON - крупнейший международный игрок на рынке косметики, который осуществляет логистику самостоятельно, без фактического привлечения внештатных сотрудников. Моя главная задача, как представителя компании, - найти спрос и предоставить возможность клиенту получить свой товар. В этом плане, я сама себе курьер. Что касается адресной доставки, я самостоятельно забираю посылки и развожу людям. Мои услуги по доставке - на безвозмездной основе. Раньше AVON являлась партнером только «Почты России». Однако регулярно сталкивалась с ненадлежащим исполнением услуг - нередко посылки приходили с повреждениями, либо сам товар был подвергнут механическому воздействию. В таких случаях AVON писала претензию и делала возврат товара. Сейчас появились альтернативные способы доставки товара. Посылки можно получать в «Связном», либо на складе, расположенном в районе БАМа Владивостока. Самому забрать дешевле Сегмент доставки товаров из интернет-магазинов стремительно растет. Средний чек покупок немного снизился, а вот рост рынка в денежном выражении, по оценкам экспертов, составил около 30%. При этом все больше людей предпочитают забирать свои посылки самостоятельно. Самовывоз всегда дешевле курьерской доставки, а, следовательно, доля таких заказов увеличивается. Таким образом, темпы роста доставок в ПВЗ (пункт выдачи заказов) и постаматы (автоматизированный терминал по выдаче товаров, заказанных в Интернет-магазинах и каталогах, российской компании PickPoint, созданный как услуга альтернативной доставки) логистическими компаниями выросли на 40%. Руководитель интернет-магазина BONJOUR Ольга ПИНИГИНА: «Наш интернет-магазин основан на розничной сети, которая охватывает весь Приморский край, Магадан и Камчатку. Эти магазины мы используем как пункты самовывоза для покупателей; человек может оформит заказ на сайте, выбрать удобную точку, прийти и забрать свой заказ. Во Владивостоке мы осуществляем доставку до квартиры покупателя силами собственных штатных курьеров. При заказе от 990 руб - доставка бесплатна. Есть три интервала времени по доставке, которые определяет сам человек. Так исторически сложилось, что у нашей розничной сети есть контракты с поставщиками, услуги которых мы используем. Товар поступает в складские помещения нашего оптового звена, затем, при помощи автоматической системы сборки/отработки заказов, товар доставляется заказчикам. Сейчас мы работаем над расширением ассортимента, чтобы иметь возможность подключать склады крупных дилеров, расположенных во Владивостоке». Не так дешево, как хотелось… В разрезе онлайн-торговли, все больше людей старается сэкономить на покупках товара за рубежом, а не внутри страны. Доля зарубежных покупок от всего рынка интернет-торговли в России выросла с 33% до 36%. Крупнейшая в мире бизнес-группа Alibaba представлена в России тремя торговыми площадками: AliExpress, T-mall и Taobao. При этом два последних сервиса до выхода в Россию работали только для китайской аудитории. Сейчас на сайте Taobao доступны около 3 млн товаров в нескольких категориях: одежда и обувь для взрослых и детей, аксессуары, товары для животных, электроника и другие. У данных торговых площадок есть один существенный минус - они не шлют товары напрямую в Россию. Для доставки товаров из Китая придется воспользоваться услугами посредника, что, как вы понимаете, тоже стоит денег. ЯЗЫКОМ ЦИФР Электродвигатель торговли Заказ на том же Taobao может обойтись не так дешево, как рассчитывал покупатель. Разберем конкретный пример: шаговый электродвигатель Leadshine 57HS09 в России продается по цене от 3 до 4 тыс. руб. На taobao цена его составляет 90 юаней, примерно 900 рублей. Итоговая цена с доставкой сложится из следующих составляющих: 1. Сама цена товара на таобао (с доставкой до склада посредника в Китае) - 90 юаней (900 руб.) 2. Комиссия при оплате банковской картой на таобао - 3% (27 руб.). 3. Услуги по доставке груза со склада посредника в Китае на склад посредника в Россию — 5.5$/кг. (Вес шаговика - 1 кг. т.е. Стоимость составит 357,5 руб). 4. Услуги склада посредника в Китае - 0.7$/кг. В отечественной валюте - 45,5 руб. ИТОГО ориентировочная стоимость составит: 900 +27 +45,5 +357,5 = 1330 руб. (для посылки свыше 30 кг.). Цена которую справедлива для доставки товара до склада посредника в Россию. Для доставки товара в город получателя, посредник воспользуется или транспортной компанией или почтой РФ, что прибавит к стоимости посылки от 400 до 800 руб. Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

