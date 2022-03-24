В Приморье нашли место для хранения «борщевого набора»

В Приморье нашли место для хранения «борщевого набора»
В Приморье нашли место для хранения «борщевого набора»
Сегодня, 17:48БизнесФото: Золотой рог
Приморское ТУ Росрыболовства согласовало проектную документацию на строительство овощехранилища на полуострове Де-Фриз Надеждинского района, в границах водоохранной зоны залива Углового.

К строительству нового овощехранилища планирует приступить компания, ставшая резидентом ТОР «Надеждинская». Склад предназначен для картофеля, моркови, лука и свёклы, пишет ТГ «Трепанг-ДВ».

Отметим, в Приморье уже не раз поднимался вопрос о необходимости обеспечить сохранность местного урожая. На приморских полях выращивается достаточно овощей, чтобы обеспечить потребности населения почти полностью, но вот мощностей для сохранения продукции явно недостаточно. Строительство современного овощехранилища, несомненно, поможет решить вопрос стабильного снабжения населения овощами в зимне-весенний период.

Первая очередь объекта на полуострове Де-Фриз рассчитана на хранение 660 тонн плодоовощной продукции, с вводом в строй второй очереди его вместимость увеличится до 1,45 тыс. тонн.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьесельское хозяйствоовощи
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