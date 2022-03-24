В Приморье нашли место для хранения «борщевого набора»

Отметим, в Приморье уже не раз поднимался вопрос о необходимости обеспечить сохранность местного урожая. На приморских полях выращивается достаточно овощей, чтобы обеспечить потребности населения почти полностью, но вот мощностей для сохранения продукции явно недостаточно. Строительство современного овощехранилища, несомненно, поможет решить вопрос стабильного снабжения населения овощами в зимне-весенний период.