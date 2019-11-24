Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи

Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи

24 ноября 2019, 17:52
Бизнес
Арестован совладелец компании Николай Мистрюков

Арестован совладелец компании Николай Мистрюков

Басманный суд Москвы принял решение об аресте совладельца группы компаний «ТОРЭКС» Дмитрий Мистрюков (владеет 25 % акций) и трех его компаньонов по ведению бизнеса. Следствие инкриминирует им убийство в 2004 году в Хабаровске бизнесмена Евгения Зори, а также покушение в 2005 году на амурского предпринимателя Александра Смольского и убийство Олега Булатова.

Булатов был сотрудником милиции, после увольнения из органов организовал вместе с нынешним губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом совместный бизнес по торговле металлом. Бизнесмен был буквально нашпигован металлом. Киллер семь раз выстрелили в него из пистолета, а затем еще и бросил гранату, которая изрешетила жертву осколками.

Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. Их самолетом этапировали в Москву, где по решению Басманного суда они были арестованы и помещены в СИЗО. Бизнесменам предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Дмитрий Мистрюков, Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей были задержаны в Хабаровске, а затем самолетом этапировали в Москву, где по решению Басманного суда они были арестованы и помещены в СИЗО. Бизнесменам предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Напомним, накануне громких арестов следователи СКР и сотрудники ФСБ вошли в офисы компании «ТОРЭКС» и аффилированных с ней предприятий по заготовке металлолома, а также произвели выемку документов на входящем в группу заводе «Амурсталь». Всего в разработку попали более 50 фирм, участвующих в цепочке по заготовке темлалического лома, его переплавке и отправке на экспорт в страны АТР.

Параллельно прошли обыски в правительстве Хабаровского края. Сыщики побывали в кабинетах у первого зама губернатора Юрия Золочевского, министра промышленности края Сергея Денисенко и его заместителя Сергея Афанасьева. Никого из чиновников не задержали, они продолжают выполнять свои рабочие обязанности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным инсайдеров, растиражированных телеграмм-каналами, силовиков интересует возможная причастность руководства холдинга и членов хабаровского правительства к мошенническим схемам по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) в обход российского таможенного законодательства.

В частности, отрабатывается сценарий, что для реализации преступного замысла была создана цепь ООО (от 40 до 50 компаний), каждое из которых, по версии следствия, искусственно завышало стоимость перепродаваемого лома и фигурировало в схеме в качестве комиссионеров. Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза.

Речь может идти о миллиардных убытках для российского бюджета. Это при том, что в хабаровском правительстве готовились документы для получения заводом «Амурсталь» еще и федеральной субсидии для компенсации экспортных издержек.

По данным LIFE, металлургический холдинг «ТОРЭКС» входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Структура владеет полусотнями ломозаготовительными и производственными площадками на Дальнем Востоке с офисами в Хабаровске и Москве и крупнейшим дальневосточным металлургическим заводом «Амурсталь».

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», жена хабаровского губернатора Лариса Стародубова (по некоторым данным, уже бывшая) владеет 25 % акций компании. Ряд друзей и сподвижников действующего главы региона занимают ключевые должности в руководстве материнского и дочерних предприятий «ТОРЭКС», параллельно являясь действующими депутатами хабаровской краевой Законодательной Думы.

Криминальный сценарий неожиданно дополнился политическим. Экс-депутат гордумы Комсомольска-на-Амуре Олег Паньков подал заявку на проведение митинга в Комсомольске-на-Амуре в защиту Сергея Фургала, «Я подал в мэрию заявку на проведение митинга в поддержку губернатора Сергея Фургала», - сообщил журналистам общественник. Он планирует привлечь к участию в акции около 200 сторонников главы региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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