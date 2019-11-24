Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи

Напомним, накануне громких арестов следователи СКР и сотрудники ФСБ вошли в офисы компании «ТОРЭКС» и аффилированных с ней предприятий по заготовке металлолома, а также произвели выемку документов на входящем в группу заводе «Амурсталь». Всего в разработку попали более 50 фирм, участвующих в цепочке по заготовке темлалического лома, его переплавке и отправке на экспорт в страны АТР.