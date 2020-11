МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях. МегаФон – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке. В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту МегаФона уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира. «Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. «Мы рады в партнерстве с МегаФон сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок, — отмечает Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам. – Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом». МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов. Реклама Газета "Золотой Рог", Владивосток

