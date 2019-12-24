Первая десятилетка уникального порта

- В 2018 через порт Козьмино было экспортировано 30,4 млн тонн, в текущем году ожидается 33,2 млн тонн. В 2020 году, в соответствии с заявками нефтекомпаний, объем отгрузки нефти ожидается на уровне 34 млн тонн. Всего с начала работы порта в 2009 году и по состоянию на конец ноября 2019 года на экспорт отправлено 247,8 млн тонн. Специалистами порта на текущий момент обслужено 2482 танкера. Основными получателями российской нефти на экспортном восточном направлении являются Китай, Япония и Южная Корея. Также среди стран, куда отправляются танкеры с сырьем, - Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, Таиланд, США.