Первая десятилетка уникального порта

Первая десятилетка уникального порта

24 декабря 2019, 16:18
Бизнес
"Транснефть – Порт Козьмино" вносит важный вклад в обеспечение экономического развития России и Приморья

«Транснефть – Порт Козьмино» вносит важный вклад в обеспечение экономического развития России и Приморья

Десять лет назад, в декабре 2009 года, в Приморье начал работу нефтепорт Козьмино - конечная точка известной на мировом нефтяном рынке трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Уникальный объект включил в себя весь комплекс технологических сооружений и оборудования, применяемого в системе трубопроводного транспорта.

О том, как предприятие выполняет стратегическую задачу государства по организации перевалки нефти на экспорт, газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Денис ЧЕПЛЯНСКИЙ.

- С какими итогами порт планирует завершить этот год?

- В 2018 через порт Козьмино было экспортировано 30,4 млн тонн, в текущем году ожидается 33,2 млн тонн. В 2020 году, в соответствии с заявками нефтекомпаний, объем отгрузки нефти ожидается на уровне 34 млн тонн. Всего с начала работы порта в 2009 году и по состоянию на конец ноября 2019 года на экспорт отправлено 247,8 млн тонн. Специалистами порта на текущий момент обслужено 2482 танкера. Основными получателями российской нефти на экспортном восточном направлении являются Китай, Япония и Южная Корея. Также среди стран, куда отправляются танкеры с сырьем, - Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, Таиланд, США.

- «Транснефть» и ее дочерние предприятия уделяют особое внимание безопасной эксплуатации оборудования и объектов. Как решаются эти задачи в нефтепорту Козьмино?

- Все запланированные на 2019 год мероприятия в области экологической безопасности обществом выполнены в полном объеме. Из наиболее важных достижений можно отметить безаварийную работу с минимальным воздействием на окружающую среду и снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (кг загрязняющих веществ на тонну перегруженной нефти) на 5%.

В этом году начаты промышленные испытания опытных образцов активированных рекуперационных углей российского производства на действующей установке рекуперации, успешное проведение которых позволит полностью отказаться от импортных углей. В июле этого года проведен внешний ресертификационный аудит системы экологического менеджмента, который подтвердил соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В нефтепорту Козьмино ежегодно реализуется Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда. За десять лет на реализацию программы выделено более 350 млн рублей.

В целях популяризации безопасного производства работ и приобщения работников к охране труда 2019 год объявлен в ПАО «Транснефть» «Годом охраны труда». Помимо большой программы мероприятий на год, были запланированы и реализованы различные дополнительные, в том числе улучшающие условия труда работников. На протяжении 10 лет деятельности предприятия мы ежегодно подтверждаем соответствие высоким международным стандартам в области охраны труда путем проведения внешних сертификационных аудитов системы менеджмента охраны труда.

- Бытует мнение, что в Приморье квалифицированного специалиста днем с огнем не сыщешь. Существует ли на вашем предприятии проблема кадрового резерва?

- Отмечу, что нефтепорт Козьмино является одним из крупнейших работодателей в регионе. Сегодня у нас работают порядка 800 человек, 93% составляют жители Дальневосточного федерального округа. Средний возраст работников – 40 лет. 439 сотрудников имеют высшее образование, что составляет 56% от общей численности.

В нашей компании действует целый комплекс мероприятий по формированию и развитию внутреннего кадрового резерва. Например, в 2020 году стартует программа по подготовке специалистов с высшим образованием на условиях целевого обучения. В ее рамках мы планируем заключить договоры на обучение детей работников по направлениям деятельности предприятия: «электро- и теплоэнергетика», «автоматизация технологических процессов и производств», «нефтегазовое дело», с перспективой их дальнейшего трудоустройства на нашем предприятии. Что касается подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, – эти программы проводятся в специализированных учебных заведениях на территории страны. Ежегодные затраты на обучение и повышение квалификации сотрудников нефтепорта составляют 12 млн рублей.

Также мы активно реализуем метод наставничества на рабочих местах. Молодые, активные и инициативные сотрудники трудятся и перенимают навыки и мастерство у более опытных работников предприятия. Уверен, это позволит обеспечить успешную деятельность предприятия в будущем, повысить мотивацию работников к профессиональному развитию.

- Социальная ответственность бизнеса - что это значит для компании «Транснефть - Порт Козьмино»?

- С момента своего создания нефтепорт Козьмино уделяет большое внимание программе благотворительной деятельности. В текущем году мы оказали помощь учреждениям образования, культуры, спорта, здравоохранения. Это, прежде всего, школы, детские сады, социальные учреждения и больницы на территории Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района. Выделенные нефтепортом Козьмино благотворительные средства направлены на улучшение качества жизни людей, развитие детского спорта, а также поддержку и развитие медицины в регионе. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Приморье
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