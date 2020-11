Tele2 и фонд "Навстречу переменам" выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей

Tele2 и фонд "Навстречу переменам" подвели итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях, а 21 ноября жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Каждый из них получит начальное финансирование на один год до 1,2 млн рублей. 21 ноября состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Эксперты определили имена пятерых победителей в трех номинациях – «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал». Ими стали социальные предприниматели – авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства. В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России, что почти на 20% превышает число участников прошлого года. Основные направления работ победителей – реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей. Характерной чертой конкурса этого года стало активное использование в проектах мобильных технологий и других инновационных решений. Авторами лучших проектов конкурса социальных предпринимателей стали: «Инновационный проект»: Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности; Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда Be Easy Kid. «Локальный проект»: Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские. «Диджитал»: Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!»; Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей. Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда. В жюри конкурса вошли Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord, Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также на церемонии награждения объявили лучших журналистов, участников конкурса СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. С 6 августа по 6 октября фонд «Навстречу переменам» получил 296 заявок от журналистов и блогеров, авторов материалов о лидерах социальных проектов со всей России. Экспертный совет отобрал пять призеров в категориях: лучшая публикация; лучший видеоматериал и эксклюзив (первый материал – статья или видео – об авторе социального проекта). Лучшей публикацией на социальную тему стало интервью Агаты Коровиной с главой фонда «Вера» Нютой Федермессер. Второе место в номинации «Публикации» занял материал «Ей 68. И таких в России больше нет» Екатерины Малышевой. Бронзовым призером номинации стал материал «Дети читают собакам любимые книги» Бэллы Волковой. Победу в номинации «Эксклюзив» жюри присудило Ирине Стругачевой с проектом «В Благовещенске появится "Мамин дом"». Лучшей работой в номинации «Видеоматериал» стал сюжет «Жизнь без мусора. Как личный пример помогает реформе» Ольги Юшковой. Призовой фонд конкурса – 145 000 рублей, помимо денежного вознаграждения победители получат призы от партнера конкурса компании ViP Viasat. В состав экспертного совета входят Глеб Прозоров, генеральный директор газеты «Ведомости», Ирина Гофман, президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World, Александра Болдырева, исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров». Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2. Фонд поддерживает и развивает потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей, способных с помощью фонда и экспертизы своих менторов построить устойчивые организации. Казалось бы, компетенции топ-менеджера крупной компании должны сильно отличаться от того, что нужно стартапу, да еще в социальной сфере. Но с каждым годом я все больше понимаю, что мои профессиональные знания могут быть по-настоящему полезны предпринимателям. Так же, как и экспертиза моих коллег – за время работы фонда консультации социальным предпринимателям дали более 400 сотрудников Tele2. Мне и коллегам важно быть частью деятельности фонда и осознавать, что вместе мы меняем этот мир к лучшему». Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»: «Для нас финал конкурса «Навстречу переменам» важен по двум причинам: во-первых, мы считаем, что каждый наш финалист достоин победы, внимания и поддержки. Я горжусь, что мы смогли затронуть такие сложные темы, как детская паллиативная помощь и последствия сексуального насилия в детстве. Во-вторых, очень важно, что мы смогли пригласить Еву Кончал, управляющего по Центральной и Восточной Европе European Venture Philanthropy Association. Она рассказала об импакт-инвестициях и устройстве социального инвестирования в Европе. У нас появилась возможность создать подобную систему в России, и мы очень хотим, чтобы тема инвестиций социального воздействия развивалась, в том числе с помощью нашего фонда. Мы надеемся, что будет появляться больше проектов, готовых к импакт-инвестициям. Для этого мы запускаем совместную программу с Impact Hub Moscow при поддержке Фонда президентских грантов по обучению социальных проектов и, конечно же, приглашаем инвесторов присоединиться к нашей инициативе». Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За семь лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

