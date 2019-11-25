Tele2 и фонд "Навстречу переменам" выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей

«Для нас финал конкурса «Навстречу переменам» важен по двум причинам: во-первых, мы считаем, что каждый наш финалист достоин победы, внимания и поддержки. Я горжусь, что мы смогли затронуть такие сложные темы, как детская паллиативная помощь и последствия сексуального насилия в детстве. Во-вторых, очень важно, что мы смогли пригласить Еву Кончал, управляющего по Центральной и Восточной Европе European Venture Philanthropy Association. Она рассказала об импакт-инвестициях и устройстве социального инвестирования в Европе. У нас появилась возможность создать подобную систему в России, и мы очень хотим, чтобы тема инвестиций социального воздействия развивалась, в том числе с помощью нашего фонда. Мы надеемся, что будет появляться больше проектов, готовых к импакт-инвестициям. Для этого мы запускаем совместную программу с Impact Hub Moscow при поддержке Фонда президентских грантов по обучению социальных проектов и, конечно же, приглашаем инвесторов присоединиться к нашей инициативе».