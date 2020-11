В важном рейтинге городов Владивосток оказался на позорном месте

Столица Приморья и региона оказалась совершенно не приспособлена для жизни семей с детьми

Дальневосточники оказались недовольны условиями для детей, соседями и инфраструктурой для спорта и отдыха Несколько интересных исследований провели специалисты российского портала недвижимости Domofond.ru, методом массовых опросов жителей 200 российских городов. При этом максимальной оценкой города по итогам опросов могла стать «десятка». Однако идеальных городов не оказалось. В рейтинге «Лучшие города для жизни с детьми в 2019 году» Владивосток оказался на 150-м месте с результатом 6,1 балла, потеряв за год 1,1 балла. Лидирующая Москва получила 8 баллов, а замыкающий этот рейтинг город Каменск-Шахтинский заработал всего 4,3 балла. Другие дальневосточные города получили следующие оценки: Хабаровск – 6,7 (89-е место), Благовещенск 6,5 (105-е), Белогорск и Улан Удэ – 6,3 (124-е и 128-е), Магадан – 6,1 (144-е), Чита – 6 (156-е), Комсомольск-на-Амуре – 5,6 (173-е), Петропавловск-Камчатский, Биробиджан и Якутск – 5,4 (182-е, 185-е и 186-е), Свободный – 4,5 (198-е). Средний балл этого опроса был 6,6 единицы. То есть, жить с детьми лучше, чем в среднем по исследованным городам, на Дальнем Востоке пока что можно лишь в Хабаровске. На весь мир известно дружелюбие дальневосточников. И можно было надеяться, что «Рейтинг 200 городов России по отношению к соседям» воздаст дальневосточным городам по заслугам. Однако эксперты Domofond.ru выяснили, что самые плохие соседи в этом году живут в Якутске, который оказался на последнем 200-м месте рейтинга с результатом 6,4 балла при средней по стране оценке 7,3 балла. А самые дружелюбные сосед, оказалось, проживают в чеченском городе Грозный – 8,3 балла. Другим дальневосточникам с соседями повезло лучше, чем якутянам, но тоже не так, чтобы очень. Хабаровск – 7,3 балла (98-е место), Петропавловск-Камчатский – 7,2 (119-е), Биробиджан, Чита, Благовещенск – 7,1 (129-е, 137-е и 139-е), Свободный, Магадан – 7 (160-е, 166-е), Владивосток, Улан-Удэ – 6,9 (173-е, 178-е), Белогорск – 6,8 (189-е) и Космомольск-на-Амуре – 6,7 (189-е место). То есть, дальневосточные отношения с соседями по дому или лестничной клетке в основном хуже средних по России, и из этого факта надо делать соответствующие выводы – налаживать с ними дружбу. Рейтинг лучших городов по качеству инфраструктуры для спорта и отдыха по оценкам местных жителей в 2019 году отдал первенство среди 200 городов городу Кудрово из Лениградской области с результатом 8,2 балла, а самую низкую – городу Киселевску Кемеровской области – 3,2 балла при среднем балле по стране 5,8. Судя по этому рейтингу три дальневосточных города имеют равную или чуть выше средней оценки их возможностей для занятий спортом и отдыха. Это Хабаровск – 6 баллов (78-е место), Белогорск – 5,9 (90-е) и Благовещенск – 5,8 (96-е место). По 5,3 балла заработали Улан-Удэ и Владивосток (141-е и 147-е), Магадан – 5,2 (157-е), Чита – 4,9 (169-е), Якутск и Свободный по 4,7 (176-е и 180-е), Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре – по 4,6 (182 и 184-е) и Петропавловск-Камчатский – 4,1 балла (194-е). То есть, обеспеченность инфраструктурными объектами дальневосточного спорта и отдыха серьезно отстает от средней по России. И это отставание тоже сегодня довольно обидно для региона, который амбициозно пытается стать туристской «меккой» России. Автор фото - Марина Божко Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

