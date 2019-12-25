Аэропорт Владивосток отстает от графика

«По прогнозам, в этом году аэропорт покажет примерно 18% роста, - говорил в интервью Деловой газете «Золотой Рог» в октябре 2017 года управляющий директор авиационной дирекции «Базового Элемента» Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО. - И если такие темпы прироста мы сохраним на ближайшие три года, то это будет тот самый результат, о котором мы заявляли. Если мы говорим о драйверах этого роста, то их несколько. Первое - это восстановление экономики и рост рынка внутренних перевозок. Особенность Владивостока - это большой спрос на въездной туризм. Вкупе с упрощенным визовым режимом это достаточно серьезное основание для того, чтобы рассчитывать на ускоренные темпы роста. Если это будет поддержано программой строительства гостиниц, курортов, ресторанной индустрии, я думаю, есть все основания ожидать сохранение темпов роста. Вторая тема, которая здесь есть, - это развитие трансферов. Сейчас в аэропорту нет транзитной зоны, а после того как она будет запущена, возникает еще один драйвер роста, от которого стоит ожидать большого вклада в общий пассажиропоток. Привлекательность аэропорта для трансферов определяется и количеством стыковочных маршрутов, а Владивосток уже сегодня имеет самую широкую международную «сетку» среди аэропортов ДФО. Участники рынка деловой авиации достаточно оптимистично смотрят на Владивосток. Здесь открывается весьма перспективный рынок для операторов этого бизнеса. Другое дело, что он, по естественным причинам, не будет таким значительным, как в Москве или Сочи. Это нишевый бизнес. При этом событийный пассажиропоток очень значим абсолютно для любого аэропорта. Поток бизнес-перевозок зависит от тех мероприятий, которые проводятся в конкретном регионе. И это еще одно из направлений активности аэропорта совместно с участниками туристического рынка».