Аэропорт Владивосток отстает от графика

План выйти на 5 млн пассажиров выглядит нереальным в ближайшей перспективе Аэропорт Владивосток, на базе которого с приходом сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International планировалось создать полноценный международный грузопассажирский хаб, пока не вписывается в график, нарисованный владельцами. В то же время, интерес к участию в развитии аэропорта озвучила таиландская инвестиционная компания Empire Asia Group. Напомним, что Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». Досье газеты «Золотой Рог» Аэропорт Владивосток может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-октябре 2019 года аэропорт обслужил 2,64 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ). Проданные акции были распределены равными долями (по 17,3854%) между сингапурскими компаниями Levanterra Pte.Ltd (100% принадлежит ООО «РФПИ управление инвестициями-8») и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (100% принадлежит Changi Airports International Pte.Ltd), а также кипрской компанией Vilamar Ventures Limited (по акционерному соглашению с АО «МАШ»), структурой «БазЭла». Другими крупными акционерами АО «Международный аэропорт Владивосток» остаются ООО «Аэро-Груз» (18,37% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,63%). В действующий совет директоров входят 7 человек: Екатерина ТЕРЕНОВА (представитель Changi Airports International), Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО (представитель АО «Международный аэропорт Шереметьево»), Никита КЛИМАРЕВ (представитель сингапурской Levanterra Pte.Ltd), гендиректор ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза»), президент ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин БАСЮК и Антон ГРУЗИН. Темпы в облаках «По прогнозам, в этом году аэропорт покажет примерно 18% роста, - говорил в интервью Деловой газете «Золотой Рог» в октябре 2017 года управляющий директор авиационной дирекции «Базового Элемента» Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО. - И если такие темпы прироста мы сохраним на ближайшие три года, то это будет тот самый результат, о котором мы заявляли. Если мы говорим о драйверах этого роста, то их несколько. Первое - это восстановление экономики и рост рынка внутренних перевозок. Особенность Владивостока - это большой спрос на въездной туризм. Вкупе с упрощенным визовым режимом это достаточно серьезное основание для того, чтобы рассчитывать на ускоренные темпы роста. Если это будет поддержано программой строительства гостиниц, курортов, ресторанной индустрии, я думаю, есть все основания ожидать сохранение темпов роста. Вторая тема, которая здесь есть, - это развитие трансферов. Сейчас в аэропорту нет транзитной зоны, а после того как она будет запущена, возникает еще один драйвер роста, от которого стоит ожидать большого вклада в общий пассажиропоток. Привлекательность аэропорта для трансферов определяется и количеством стыковочных маршрутов, а Владивосток уже сегодня имеет самую широкую международную «сетку» среди аэропортов ДФО. Участники рынка деловой авиации достаточно оптимистично смотрят на Владивосток. Здесь открывается весьма перспективный рынок для операторов этого бизнеса. Другое дело, что он, по естественным причинам, не будет таким значительным, как в Москве или Сочи. Это нишевый бизнес. При этом событийный пассажиропоток очень значим абсолютно для любого аэропорта. Поток бизнес-перевозок зависит от тех мероприятий, которые проводятся в конкретном регионе. И это еще одно из направлений активности аэропорта совместно с участниками туристического рынка». Представитель инвесторов как в воду глядел - 23 декабря аэропорт Владивосток впервые за всю историю обслужил 3 млн пассажиров в течение календарного года. «Международный аэропорт Владивосток ежегодно бьет собственные рекорды и демонстрирует высокую динамику развития объемов перевозок ведущих авиакомпаний. За 10 месяцев 2019 года пассажиропоток превысил показатель общего пассажиропотока аэропорта за 2018 год, когда было обслужено 2 млн 634 тыс. человек. С января по ноябрь более чем на 70% увеличился рост на японском направлении, пассажиропоток с китайской столицей увеличился больше чем на треть, а на направлениях Юго-Восточной Азии рост составил 24%», - сообщила пресс-служба аэропорта. «Инвесторы намерены развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров. В частности, они планируют довести в среднесрочной перспективе пассажиропоток аэропорта до 5 млн пассажиров в год», - отмечал после сделки РФПИ. Сингапур не пристегивает ремни Увы, но заманчивая цифра в 5 млн пассажиров за год остается уже в долгосрочной перспективе. При этом тот же Сингапур во Владивосток не торопится. Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО предложил открыть прямое авиасообщение между Владивостоком и Республикой Сингапур на встрече с делегацией этой страны в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ). «Накануне мы разговаривали с руководством международного аэропорта Владивосток. Их цель - до 2024 года увеличить пассажиропоток до 5 млн человек в год. Поэтому мы заинтересованы в прямом рейсе в Сингапур, но нам нужно провести экономическое обоснование», - прокомментировал министр Республики Сингапур Тарман ШАНМУГАРАТНАМ. Похоже, именно с заминкой в реализации стратегии связана и недавняя перестановка в руководстве аэропорта. Игорь ЛУКИШИН, занимавший должность гендиректора АО «МАВ» с декабря 2013 года, покинул компанию до истечения контракта. С 25 ноября и.о. гендиректора аэропорта назначен Андрей ВИНИЧЕНКО, ранее занимавший должность директора по производству международного аэропорта Красноярск. Гендиректором АО «МАВ» Игорь Лукишин был назначен в декабре 2013 года после того, как прежний руководитель компании Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию, по официальной версии, в связи с окончанием трудового контракта, по неофициальной – не найдя общего языка с акционерами в лице аэропорта «Шереметьево». «Произошедшие кадровые изменения не повлияют на производственную деятельность аэропорта. - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. - В 2013 году Игорь Лукишин возглавил международный аэропорт Владивосток. За эти 6 лет предприятие обрело экономическую стабильность и значительно увеличило объем перевозок. Под его руководством была проведена масштабная реконструкция всей инфраструктуры аэропорта: модернизация аэродрома, аэровокзального комплекса, приобретение новой техники, а также ввод новых услуг. Большое внимание уделялось внедрению инновационных технологий. Все это позволило осуществлять высокоэффективную производственную деятельность аэропорта, а также повысить уровень безопасности полетов и культуры обслуживания пассажиров». Последний раз акционеры АО «МАВ» продлили полномочия Лукишина на три года на внеочередном собрании в декабре 2017 года. Сборы в помощь Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в конце этого года подготовила приказ о дерегулировании тарифов для авиакомпаний в аэропортах Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. В аэропортах Владивостока и Благовещенска предлагается дерегулировать сборы за взлет-посадку, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, обслуживание пассажиров на международных линиях. В случае с аэропортом Владивостока речь идет о сборах АО «Международный аэропорт Владивосток» и АО «Терминал Владивосток». Источник «Интерфакса» в аэропорту Владивостока заявил, что новые подходы к регулированию тарифов «существенно повысят привлекательность для авиакомпаний». Это, в свою очередь, приведет «к значительному росту турпотока из таких, стран как Япония и Китай, а также расширению трансферных перевозок, особенно в части внутрироссийских рейсов». Для АО «Международный авиатерминал Хабаровск» (контролируется председателем совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константином Басюком) ФАС планирует дерегулировать только тарифы на предоставление аэровокзала и обслуживание пассажиров на международных линиях. Как отмечается, это произойдет «после получения разрешения на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала международных воздушных линий в аэропорту Хабаровска и введения в отношении АО «Международный авиатерминал Хабаровск» государственного регулирования». В настоящее время сборы и тарифы на обслуживание авиакомпаний дерегулированы только в трех аэропортах Московского авиаузла – «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», соответствующий приказ ФАС вступил в силу в 2016 году. С 2020 года частично будет отменено ценовое регулирование в петербургском аэропорту «Пулково», а именно на всех рейсах за рубеж и в Москву. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

