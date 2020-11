Решение об увольнениях на "Дальзаводе" назревало уже давно

Сокращения на предприятии не коснутся рабочих специальностей

Сокращения на "Дальзаводе" не коснутся рабочих специальностей. Информацию о том, что в начале 2020 года более 130 сотрудников предприятия потеряют работу, прокомментировал информированный источник. По его словам, "Дальзавод" проводит оптимизацию административно-управленческого персонала, сообщает ИА PrimaMedia. Федерация профсоюзов Приморского края сообщает, что 19 февраля на "Дальзаводе" уволят 138 работников, однако сокращения начнутся раньше. По данным ФППК, уже на этой неделе предприятие покинут 44 работника. Их уведомили заранее. "На предприятии проводится оптимизация, которая не заденет рабочие специальности. Речь идет об административно-управленческом персонале. Это решение назревало уже давно. Бизнес должен идти в ногу с рынком", - сообщил информированный источник, добавив, что многие сотрудники из управленческого штата "Дальзавода" будут распределены на другие должности. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

