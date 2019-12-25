Решение об увольнениях на "Дальзаводе" назревало уже давно

"На предприятии проводится оптимизация, которая не заденет рабочие специальности. Речь идет об административно-управленческом персонале. Это решение назревало уже давно. Бизнес должен идти в ногу с рынком", - сообщил информированный источник, добавив, что многие сотрудники из управленческого штата "Дальзавода" будут распределены на другие должности.