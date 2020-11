Утонули по самые помидоры

Фермеры Приморья пятый год подряд несут огромные убытки из-за разгула стихии, забывая страховать посевы

Приморские фермеры пятый год подряд несут огромные убытки на полях от разбушевавшейся стихии. Продолжительные дожди в этом году подтопили посевы сразу в нескольких районах края, традиционно специализирующихся на овощеводстве. По официальным данным, за последние два месяца регион подвергся воздействию четырех крупных тропических тайфунов, обрушивших на край более трех месячных норм осадков, что привело к сложной паводковой и гидрологической обстановке: подтопление произошло в 17 муниципальных образованиях. В то же время, в Национальном союзе агростраховщиков (НСА) сообщают о том, что от паводка в Приморье пострадали 105 сельхозпроизводителей - 31 сельхозорганизация и 74 крестьянских (фермерских) хозяйств. За рамками этих данных остаются многочисленные владельцы частных подворий, дач и огородов, доля которых в общем объеме производства сельхозпродукции по-прежнему довольно большая. В то же время, по официальным данным, в число пострадавших в той или иной степени попало 7,3 тыс. приусадебных участков. Ранее губернатор края Олег КОЖЕМЯКО заявлял, что общий ущерб от наводнения по всем культурам составил около 965 млн рублей. Специалисты в пострадавших районах уверены, что этот год неизбежно принесет низкую урожайность сельхозпредприятиям, а соответственно, и доход их окажется ниже расчетного уровня. Даже те хозяйства, которые не заявили о своих убытках и, соответственно, не могут рассчитывать на какую-либо компенсацию от государства, скорее всего соберут менее качественное зерно, чем могло бы быть при более благоприятных условиях. И, как следствие, едва ли смогут продать его по привлекательной цене. Не лучше обстоят дела и с овощами. В общем, залитыми водой оказались посевы почти всех основных приморских культур. В наибольшей степени пострадали посевы сои, что, в общем-то, естественно, поскольку под сою отведено более половины возделываемых земель. В Ханкайском районе, например, в этом году сою сеяли даже на рисовых полях, где имеется гидромелиоративная система. Как говорят ханкайские специалисты, именно на рисовых чеках и сложилась наиболее тяжелая ситуация в районе, приведшая к уничтожению посевов сои. Кроме того, погибло порядка 50% гречихи. Конечно, эта культура, в отличие от сои, никогда не занимала большой доли в структуре посевов. Тем не менее, вышедшая из берегов речка после сильных дождей уничтожила и эти посевы. В Пограничном районе, где официально заявлен ущерб на полях только двумя сельхозпредприятиями – компанией «Прим Агро» и компанией с китайскими инвестициями «Елена» - в общей сложности пострадало 324 гектара. Но специалисты уверяют, что реально картина выглядит печальнее. Недополучат в этом году урожай и целый ряд малых хозяйств – крестьянско-фермерских и хозяйств индивидуальных предпринимателей, чьи потери не попали в официальную статистику. - В нашем районе хозяйства потеряли посевы пшеницы, сои, кукуруза местами полегла из-за сгнившей в сырости корневой системы, - рассказывают в Пограничном районе. – Много картофеля, моркови, свеклы, капусты пропало, особенно в личных хозяйствах граждан. В целом, урожай потерян процентов на 50. Огромные потери и на овощных полях Октябрьского района. Как известно, Октябрьский район, наряду с Уссурийским, является самым крупным поставщиком овощей на прилавки магазинов города Владивостока. От ситуации на полях этих районов в первую очередь зависит качество и цена овощей для большей части потребителей края. И оба эти района попали в зону бедствия. В Октябрьском районе пропала треть посевов овощей и половина посевов картофеля. При этом из почти 500 гектаров погибшего картофеля 168 было застраховано. Что касается овощей, то их вообще почти не страховали. В районе оказалось всего 57 застрахованных гектаров из общего количества погибших посевов овощей (примерно 10%). Стоит отметить, что эти районы традиционно привлекают большое количество иностранной рабочей силы. Фактически, на этих полях овощи и картофель, по большей части, выращивают китайцы, ежегодно арендующие у хозяйств площади земли. И они, как известно, обеспечивают это производство, основанное почти полностью на ручном труде, за свой счет. Производственные расходы в России у них сведены к минимуму. И они никогда не страховали свои посевы. Собственно, поэтому потери этого года, как и других лет, лягут финансовым бременем на арендаторов-китайцев. Это их убытки. Приморские же хозяйства - арендодатели, по большому счету почти не вкладывавшие в посевную денег, столкнутся разве что с недополученной прибылью. Ранее губернатор Приморья говорил о намерении в ближайшие пару лет свести к минимуму использование на этих полях иностранной рабочей силы, вплоть до обнуления квот на их привлечение. Это, очевидно, приведет к кардинальным изменениям всей овощеводческой отрасли края, самого порядка хозяйствования на земле. И неизбежно приведет к распространению страховой защиты посевов. На недавнем совещании с президентом Владимиром ПУТИНЫМ в кризисном центре МЧС губернатор Олег Кожемяко попросил выделить краю 370 млн рублей федеральной поддержки для выплаты компенсаций пострадавшим от паводка аграриям. Тогда же были названы им размеры посевных площадей, попавших под удар стихии - в общей сложности пострадали 14,5 тыс. гектаров посевов. При этом далеко не всех из них были застрахованы. «Почти 75% сельхозпроизводителей не смогли застраховать свою деятельность. Страховщики просто отказывают сельхозпроизводителям в предоставлении услуг из-за того, что на протяжении нескольких лет паводки в Приморском крае происходят в одних и тех же районах», - заявил губернатор. В то же время, в Национальном союзе страховщиков отмечают, что 86,4 млн рублей, или 23% от общего ущерба, приходится на застрахованные поля. Количество застрахованных хозяйств в крае увеличивается последние три года, но медленно. - В Приморском крае систематически страховые услуги ежегодно используют более 100 сельхозпроизводителей, - комментирует президент НСА Корней БИЖДОВ. - Примерно половина договоров сейчас заключается в регионе на условиях господдержки, половина – без нее. В НСА до сих пор не поступала какая- либо информация о том, что аграрии Приморья испытывают трудности с заключением договоров страхования на подверженных риску паводка территориях, хотя такая проблема у отдельных хозяйств может присутствовать. Стоит отметить, что губернатор Приморского края, обращаясь к президенту страны за помощью, назвал важное условие получения компенсации – «последующую стопроцентную страховку урожая». Это предложение губернатора поддержали в НСА. «Данная задача может быть реализована в течение года в рамках специального пилотного проекта в рамках отдельного соглашения», - ответили на вопрос «Золотого Рога» в Союзе. А тем временем, сельхозпроизводители, страховавшие свои поля, надеются на страховое возмещение. По словам руководителя сельхозпредприятия «Сатурн–2» Юлии КОСТЕНКО, на полях которого пострадали 60% посевов сои, к ним уже приезжали из Москвы специалисты «РСХБ Страхования» для оценки сложившейся ситуации. Ни о каких-либо конкретных решениях о возмещении им пока не известно. На фото: Приморье уже который год подтверждает статус неблагоприятного региона для выращивания овощей Фото из архива Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

