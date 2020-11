Бизнес и экспертное сообщество продолжает обсуждать и оценивать итоги пятого юбилейного Восточного экономического форума

Бизнес и экспертное сообщество продолжает обсуждать и оценивать итоги пятого юбилейного Восточного экономического форума РЕЗЮМЕ А завершить первый блок материала хотелось бы словами из речи китайского экономиста Хэ ЧЖЭНЬВЭЯ, которые он сказал на вэфовской секции «Россия - Китая» после долгого, но очень интересного описания того, как видится со стороны то, что сегодня происходит на Дальнем Востоке России: «Ваше правительство делает на Дальнем Востоке очень много того, что делать не надо. И очень мало того, что делать нужно». Комментарии, как говориться излишне. Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

