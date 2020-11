Какой центр, такая и столица

По скромным прикидкам, общая сумма затрат по проекту реконструкции Центральной площади Владивостока может составить 8-10 млрд рублей

По скромным прикидкам, общая сумма затрат по проекту реконструкции Центральной площади Владивостока может составить 8-10 млрд рублей Реконструкция Центральной площади Владивостока должна обсуждаться не в узком кругу представителей власти, бизнеса и архитекторов, а и с участием широкого круга горожан, для которых ее облик и ее окружение не безразличны. И конечные решения по преобразованию общественного пространства здесь должны опираться не только на умные идеи инвесторов и зодчих, но и на коллективный разум – раз это усовершенствование декларируется в общих интересах горожан. Наверное, возможен вариант, что горожане выскажутся и так, что им эта реконструкция вообще не нужна ни в каком виде, и оставить все как есть. И если на то будет воля народа, то почему бы и не согласиться? На верхнем фото: Так выглядит последняя концепция развития Центральной площади и Морвокзала Владивостока. Фото из архива Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter