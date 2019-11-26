Какой центр, такая и столица

Какой центр, такая и столица

26 ноября 2019, 13:34
Бизнес
По скромным прикидкам, общая сумма затрат по проекту реконструкции Центральной площади Владивостока может составить 8-10 млрд рублей

По скромным прикидкам, общая сумма затрат по проекту реконструкции Центральной площади Владивостока может составить 8-10 млрд рублей

Реконструкция Центральной площади Владивостока должна обсуждаться не в узком кругу представителей власти, бизнеса и архитекторов, а и с участием широкого круга горожан, для которых ее облик и ее окружение не безразличны. И конечные решения по преобразованию общественного пространства здесь должны опираться не только на умные идеи инвесторов и зодчих, но и на коллективный разум – раз это усовершенствование декларируется в общих интересах горожан. Наверное, возможен вариант, что горожане выскажутся и так, что им эта реконструкция вообще не нужна ни в каком виде, и оставить все как есть. И если на то будет воля народа, то почему бы и не согласиться? На верхнем фото: Так выглядит последняя концепция развития Центральной площади и Морвокзала Владивостока. Фото из архива Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
ЭкономикаПриморье
IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»воркутинская площадьВладивостокплощадьВладивосток СПГВладивосток-СПГПальяновская площадьЯкутия - Хабаровск - ВладивостокСкифская нефтегазовая площадьСахалин-Хабаровск-Владивостокреконструкциязападно-черноморская площадьреконструкция набережной в НижневартовскереконструкцияПлощадь Революции
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы