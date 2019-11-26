Корпоративная бизнес-игра как инструмент для развития ННК

Пожалуй, нет такой ситуации или задачи на предприятии, которую нельзя было бы смоделировать в игровой форме. Бизнес-симуляции позволяют избежать серьезных ошибок и минимизировать риски в реальном бизнесе. Корпоративные деловые игры для руководителей в формате «гемба»* предполагают «погружение» в рабочие процессы, происходящие в структурных подразделениях для выявления, изучения проблем и поиска путей их решения.