Корпоративная бизнес-игра как инструмент для развития ННК

Корпоративная бизнес-игра как инструмент для развития ННК

26 ноября 2019, 14:07
Бизнес
Это отличная возможность сближения управленческого и рабочего персонала для укрепления навыков работы в команде

Пожалуй, нет такой ситуации или задачи на предприятии, которую нельзя было бы смоделировать в игровой форме. Бизнес-симуляции позволяют избежать серьезных ошибок и минимизировать риски в реальном бизнесе. Корпоративные деловые игры для руководителей в формате «гемба»* предполагают «погружение» в рабочие процессы, происходящие в структурных подразделениях для выявления, изучения проблем и поиска путей их решения.

«Руководитель на передовой» - так называется корпоративная бизнес-игра, которая впервые прошла в АО «ННК-Приморнефтепродукт». Целью данного проекта является изучение тонкостей работы АЗС, выявление «скрытых» точек роста и «узких мест», а также коллегиальный поиск идей и решений для улучшения работы розничной сети АЗС. Руководители структурных подразделений компании погружались в тонкости практической работы автозаправочных станций сети ННК.

- Автозаправочные станции ННК действительно можно сравнить с «передовой», именно на АЗС потребитель способен сразу оценить качество сервиса по наиболее важным критериям: качеству и стоимости автомобильного топлива, скорости обслуживания, вежливости и доброжелательности персонала, наличию точки питания и туалетных комнат. Без сомнения, автозаправки являются лицом компании и основным объектом для оценки деятельности предприятия в целом, - уверены в ННК.

Корпоративная бизнес-игра состояла из двух частей: теоретического наполнения, которое дает знания о принципах отличного сервиса, и практической игры, которая учит поведенческим навыкам качественного обслуживания, определению проблемных зон, формированию идей по улучшению стандартов, применяемых в работе на АЗС.

На первом этапе игры две команды, состоящие из руководителей самых разных структурных подразделений, самостоятельно изучили рабочие материалы, стандарты и требования, применяемые в работе сотрудниками автозаправок ННК.

Второй этап – работа оператора автозаправочной станции. Эта важная прикладная часть соревнований имитирует не только различные профессиональные, но и жизненные ситуации. Руководители примеряли на себя униформу персонала АЗС – осуществляли весь функционал оператора: от обслуживания клиентов, обеспечения контроля безопасного получения, хранения, отправки нефтепродуктов, составления отчетов до поддержания чистоты на территории заправки.

Во время соревнований члены команд обращали внимание на соблюдение стандартов штатным персоналом, поведение посетителей, взаимодействие линейных сотрудников. Руководители изучали оборудование резервуарного парка, производили замеры, отбирали объединенную пробу и самостоятельно проверяли точность отпуска нефтепродуктов на ТРК. Проводились опросы и клиентов, и специалистов АЗС: операторов, заправщиков, водителей бензовозов при приеме нефтепродуктов, велось наблюдение согласно плану-заданию, результаты фиксировались в рабочих тетрадях. В итоге каждая команда сформировала свой пакет, содержащий не только результаты наблюдений, но и идеи по улучшению качества работы АЗС.

- Корпоративная бизнес-игра – отличная возможность сближения офисных работников и персонала АЗС для укрепления навыков работы в команде. Кроме того, в игре можно безопасно пробовать, ошибаться, оттачивать компетенции – здесь цена ошибки не сопоставима с реальной ситуацией. Такие тренинги способны мотивировать каждого для личного вклада в общий успех, объединить всех сотрудников предприятия вокруг одной цели – успешного развития компании, - отметили в пресс-службе Группы компаний ННК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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