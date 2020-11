Очистные во Владивостоке забиты бюрократией

Достройка сетей канализации в столице ДФО, несмотря на посильную для бюджета стоимость, почти остановилась

Достройка сетей канализации в столице ДФО, несмотря на посильную для бюджета стоимость, почти остановилась Завершение строительства и ввод в эксплуатацию сетей канализации во Владивостоке может растянуться на 15 лет, хотя стоимость оставшихся мероприятий оценивается в 1,2 млрд рублей. Расчеты по срокам и стоимости работ содержатся в докладе, представленном КГУП «Приморский водоканал» депутатам Законодательного Собрания региона. Ключевыми условиями для ускорения процесса являются стабилизация финансовой ситуации в КГУП и получение им средств краевой субсидии. Напомним, что очистные сооружения, строившиеся в период подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012, были сданы вовремя. Однако строительство сетей канализации к ним вышло далеко за пределы этого срока. И если до 2012 года мероприятию давали «зеленый свет» в плане финансов и необходимых согласований, то затем «Приморский водоканал» был вынужден достраивать инфраструктуру уже без федеральных денег, корректируя проектную документацию и решая вопросы с собственниками земельных участков, под которыми предполагается проложить коллектор. Из-за незавершенного строительства коллекторной сети очистные сооружения до сих пор не вышли на проектную мощность: станции Северного и Центрального планировочных районов загружены на 25-40%, по Южным очистным показатель еще меньше. - Отчасти затягивание сроков строительства сетей связано с тем, что при проектировании очистных сооружений их мощность заложили в 2,5 раза больше реальной потребности Владивостока – даже с учетом развития в ближайшие годы. А когда объекты не работают в полную мощь, это приводит к более быстрому износу оборудования и высоким эксплуатационным расходам. То есть деньги, которые сегодня идут на содержание избыточных мощностей, можно было потратить на завершение строительства сетей канализации, закрыв этот вопрос еще несколько лет назад, - отметил бывший вице-губернатор Приморья по вопросам ЖКХ Гагик ЗАХАРЯН в интервью газете «Золотой Рог» весной 2018 года. Деньги есть, но их не взять С 2013 года мероприятия по достройке очистных во Владивостоке финансируются в рамках подпрограммы «Чистая вода». Для КГУП «Приморский водоканал» предусмотрено два вида субсидий из краевого бюджета: на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства и на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым на строительство и реконструкцию таких объектов. Однако воспользоваться этими средствами предприятие может только при отсутствии кредиторской задолженности. Вопрос финансирования обсудили в минувший вторник, 19 ноября, на заседании комитета Заксобрания Приморья по экономической политике. - В 2018 бюджетная субсидия «Примводоканалу» была освоена на 71%. Неисполнение было вызвано тем, что «Примводоканал» не представил полный пакет документов, подтверждающих обоснованность ее получения. Кроме того, предприятие имело кредиторскую задолженность, а по условиям предоставления субсидии, она не может быть перечислена до полного погашения задолженности, - проинформировала заместитель директора департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Приморского края Ирина КОНДРАТЬЕВА. В 2019 году сложилась похожая ситуация: на 1 октября субсидия на сумму 47,8 млн рублей не была освоена «Примводоканалом» по тем же причинам. Для перечисления денег, как выяснилось в ходе заседания комитета, необходимо устранение замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой Приморья. Добавим, что несколько лет назад «Примводоканалом» под гарантии краевого бюджета был взят кредит в «Банке Москвы» на сумму 2,3 млрд рублей. С 2013 по 2019 годы реализованы мероприятия на сумму 1,7 млрд рублей. С банком достигнута договоренность о рассрочке платежей, и сейчас КГУП платит только проценты по кредиту. При этом стоимость оставшихся строительно-монтажных работ за несколько лет выросла с 600 млн рублей до 925 млн рублей в связи с корректировкой проектной документации и ростом стоимости материалов и оборудования. А с учетом затрат на ввод построенных объектов в эксплуатацию цена вопроса в настоящее время составляет почти 1,2 млрд рублей. От трех до пятнадцати Согласно проекту, общая протяженность сетей канализации Владивостока по трем планировочным районам должна составить 74,6 км, а количество насосных станций – 31. К середине ноября 2019 года проложено 67,9 км сетей диаметром от 100 мм до 1600 мм и построено 16 КНС. Таким образом, для ввода в эксплуатацию всей системы канализации Владивостока необходимо построить еще 15 насосных станций и около 6,7 км сетей, причем при строительстве оставшихся коллекторов необходимо будет выполнить 10 «проколов» под железнодорожными путями. По оценкам генерального директора КГУП «Примводоканал» Сергея БЕЛОГО, после решения проблем с предоставлением краевых субсидий еще несколько месяцев придется потратить на получение всех необходимых разрешений для начала строительства. Руководитель предприятия предложил разбить достройку оставшихся объектов на четыре этапа. Реализация первого (около 4 км сетей и 5 КНС) позволит переключить на Южные очистные основные выпуски канализации на Чуркине, объемом 21 тысяча м3 в сутки. Второй этап (745 м и шесть КНС) завершит переключение на Центральные очистные стоков с Эгершельда и из района «Красного знамени». Третий этап (1,3 км сетей и 4 КНС) позволит перевести на очистные стоки в районе Радиоприбора. Завершающим этапом должно стать строительство глубоководного выпуска Южных очистных в бухте Промежуточная Уссурийского залива (стоимость 150 млн рублей). В свою очередь, депутаты краевого парламента попросили директора «Примводоканала» подготовить более детальную «дорожную карту» - с указанием конкретных сроков работ по каждому из оставшихся объектов. В ближайшее время, по мнению парламентариев, имеет смысл сконцентрировать ресурсы для достройки КНС №27 в районе Улисса – при стоимости около 50 млн рублей она позволит «завести» на очистные около половины оставшегося объема сточных вод. Согласно расчетам специалистов КГУП, если реализовать оставшиеся этапы строительства один за другим, то на достройку сетей канализации во Владивостоке уйдет более 15 лет, или 183 месяца. Продолжительность строительства параллельным методом составит около трёх лет (37 месяцев). Впрочем, курирующий вице-губернатор Михаил ПЕТРОВ назвал этот срок оптимистичным. Новые проблемы не за горами - «Примводоканал» очень сильно лихорадит в плане смены руководства, сбора платежей. Хорошо, что этот вопрос рассматривается в комитете Заксобрания, решить его можно только путем консолидированных усилий, - напомнила председатель комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Наталья ВОЙНОВСКАЯ. Кроме председателя профильного комитета, участие в заседании комитета приняли спикер городского парламента Андрей БРИК и его заместитель Елена НОВИЦКАЯ. А вот чиновники городской администрации при обсуждении одного из самых значимых вопросов для Владивостока не присутствовали – при том, что на заседании комитета затрагивалась и тема состояния сетей ливневой канализации в столице Приморья, вставшая «в полный рост» летом этого года. По словам Сергея Белого, изношенность и засоренность городской «ливневки» приводит к тому, что во время сильных дождей ливневые стоки попадают на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, «вымывая» из них бактерии для очистки воды. Еще один вопрос, который может в буквальном смысле отравить жизнь владивостокцам, связан с утилизацией осадка, образующегося после очистки стоков. По оценке директора КГУП «Приморский водоканал», к весне на очистных сооружениях Владивостока может скопиться до 27 тысяч тонн осадка, однако на полигоне по утилизации ТБО его отказываются принимать, а складировать осадок в районе золоотвала запрещают надзорные органы. - Сейчас все складируется в районе очистных сооружений, возим все на южные очистные. С ужасом жду марта, пойдет дождь – все потечет в море, - добавил директор КГУП. Досье "Золотого Рога" Строительство новой системы водоотведения началось во Владивостоке в 2009 году. Программа «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» предусматривала создание комплекса очистных сооружений, состоящего из трех планировочных районов. На строительство очистных сооружений и сетей канализации было израсходовано 10,8 млрд рублей. На сегодня во Владивостоке функционируют три комплекса очистных сооружений открытого типа: «Северные» на Де-Фризе, «Центральные» в районе БАМа, «Южные» в районе улицы Фадеева. К весне 2019 года на очистные сооружения направлялось до 115 тысяч кубометров стоков в сутки, или около 82% от общего объема. На фото: Подарок Владивостоку к саммиту АТЭС-2012 в виде очистных сооружений оказался финансово неподъемным для города средней руки… Фото Юрия Шубина. Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter