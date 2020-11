Примсоцбанк дарит всем подарки и бонусы

Примсоцбанк дарит всем подарки и бонусы Примсоцбанк объявляет о запуске акции «Юбилей у нас - подарки для Вас». С 25 ноября по 25 декабря 2019 года все желающие смогут воспользоваться особыми предложениями по обслуживанию юридических лиц, ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, эквайрингу и денежным переводам. - Юбилейный год подходит к концу, поэтому мы решили собрать в одном месте все праздничные предложения, чтобы наши клиенты могли воспользоваться максимально выгодными условиями. В честь юбилея мы подготовили для вас действительно много подарков, - отметил Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - В данной акции мы объединили корпоративные и розничные предложения, ведь все бизнес-клиенты являются активными пользователями банковских услуг и как физические лица. Все участники акции смогут получить потребительский кредит по ставке 11,5% годовых. Для оформления кредита понадобятся всего два документа: паспорт и второй на выбор, например, водительское удостоверение или СНИЛС. Кредит выдаётся на сумму 250 тысяч рублей на срок от 25 до 60 месяцев. Ставка действует при подаче онлайн-заявки на сайте банка. Дополнительно физические лица могут оформить премиальную кредитную карту Platinum с бесплатными выпуском и годовым обслуживанием. Клиенты, которые часто совершают денежные переводы, оценят снижение максимальной комиссии по переводам в другие банки в 6 раз, а минимальной - более чем в 2 раза. Желающие быстро и просто приобрести новую квартиру смогут подать заявку на ипотеку всего по 2-м документам и с минимальным первоначальным взносом в 25% от стоимости недвижимости. Специалисты банка отмечают, что это - самый низкий на рынке первоначальный взнос для программ с подобными условиями на данный момент. Получив решение в период акции, клиент сможет купить квартиру на данных условиях до 31 января 2020 года. При оформлении кредитов для малого и среднего бизнеса компания может рассчитывать на бесплатные установку эквайрингового терминала, открытие расчётного счета, подключение зарплатного проекта. Помимо этого, представители МСБ смогут открыть Овердрафт с беспроцентным периодом и символической комиссией за выдачу в 25 рублей. Кредитная линия открывается на сумму от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Беззалоговый лимит - до 4 миллионов, в качестве обеспечения принимаются недвижимость и автотранспорт, страхование не требуется. Договор действует в течение 12 месяцев, грейс-период составляет 10 дней, далее проценты начисляются по ставке 14% годовых. Корпоративные клиенты смогут бесплатно открыть расчётный и/или валютный счёт, а также бесплатно подключить интернет-банк и обслуживать счета в течение 6 месяцев. Участники ВЭД дополнительно получат возможность поставить валютный контракт на учёт без оплаты на 6 месяцев Подключая эквайринг, компания может рассчитывать на оперативное подключение, бесплатный личный кабинет эквайринга и сниженную до 1,8% комиссию по безналичным операциям, а также сниженную до 1,4% комиссию при использовании платёжных систем AliPay и Wechat. Помимо акционных предложений, Примсоцбанк также рекомендует всем желающим преумножить свои сбережения в новом году открыть традиционный вклад «Новогодний чулок». При открытии в интернет-банке и мобильном приложении «Примсоц Л@йн» ставка повышается на 0.1 п.п. Подробную информацию об акции «Юбилей у нас - подарки для Вас» и других предложениях можно получить на сайте банка, в удобном для посещения офисе или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02. Реклама Газета "Золотой Рог", Владивосток.

