Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке

В 14-м Международном конгрессе рыбаков в Приморье 3-4 октября примут участие почти 500 человек из 12 государств. Об этом сообщили на оргкомитете по подготовке мероприятия. По словам директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергея Наставшева, регистрация участников завершена, подготовка к конгрессу вышла на финишную прямую. «Зарегистрировались 480 участников из 12 регионов России, а также из Вьетнама, Германии, Исландии, Китая, Норвегии, Республики Корея, США, Франции, Японии, Польши и Никарагуа», – сообщили организаторы. Международный конгресс рыбаков пройдет 3-4 октября в Администрации Приморского края. В рамках мероприятия запланированы пленарное заседание и круглые столы. Отметим, Международный конгресс рыбаков – признанная международная отраслевая коммуникационная площадка, где обсуждаются и решаются вопросы мировой рыбохозяйственной повестки. Основные положения итоговых резолюций конгресса учитываются при формировании государственной политики России в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры. Фото автора Газета "Золотой Рог", Владивосток.

