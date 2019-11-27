Sika пришла на Дальний Восток

Объекты с использованием материалов Sika есть в любом регионе Дальнего Востока, начиная от Читы заканчивая Курильской грядой. Покрытия для спортзалов, покрытия для промышленных полов, добавки в бетон, материалы для ремонта и усиления бетонных конструкций, герметики, гидроизоляция, кровельные материалы, антикоррозийная защита и много другое. Ни одна крупная стройка не обходится без решений от концерна Sika, подробнее с каталогом продукции и техническими решения концерна можно ознакомится на сайте Дальневосточного Представительства компании https://sikadv.ru/