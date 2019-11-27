Sika пришла на Дальний Восток

Sika пришла на Дальний Восток

27 ноября 2019, 11:35
Бизнес
Самый крупный производитель строительной химии в мире, Швейцарский концерн Sika открыл представительство на Дальнем Востоке

Самый крупный производитель строительной химии в мире, Швейцарский концерн Sika открыл представительство на Дальнем Востоке

Теперь у компании есть склады в г. Хабаровск и в г.Артеме. Кроме этого компания имеет в Приморье завод по производству добавок в бетон и две строительные лаборатории, в Хабаровске и в Артеме.

Материалы и решения компании Sika уже много лет присутствуют на Дальнем Востоке. Компания имеет девять заводов на территории России и огромный референт лист, включая регионы Дальнего Востока.

Объекты с использованием материалов Sika есть в любом регионе Дальнего Востока, начиная от Читы заканчивая Курильской грядой. Покрытия для спортзалов, покрытия для промышленных полов, добавки в бетон, материалы для ремонта и усиления бетонных конструкций, герметики, гидроизоляция, кровельные материалы, антикоррозийная защита и много другое. Ни одна крупная стройка не обходится без решений от концерна Sika, подробнее с каталогом продукции и техническими решения концерна можно ознакомится на сайте Дальневосточного Представительства компании https://sikadv.ru/

Примеры ярких работ компании: Покрытие полов рыбоперерабатывающих цехов комбината "Островной" на острове Кунашир; Антикоррозийная защита и гидроизоляция вантового моста на остров Русский; Покрытия полов в цехах по производству вертолетов завода "Прогресс" в Приморском крае; Покрытия полов в цехах по сборке автомобилей концерна "Mazda Sollers" в Приморском крае; Усиление и восстановление несущей способности конструкций строящихся цехов судоверви "Звезда" в Большом камне; Профессиональное спортивное покрытие Pulastic в новом спорткомплексе Камчатского края; Полиуретан цементные покрытия в крабоперерабатывающем предприятии в г. Невельске Сахалинской области.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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