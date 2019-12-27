На Дальнем Востоке откроется высокотехнологичное производство систем запуска двигателей

На Дальнем Востоке откроется высокотехнологичное производство систем запуска двигателей

27 декабря 2019, 14:40
Бизнес
Разработчик решений в области систем накопления энергии Titan Power Solution планирует открыть Дальневосточный инжиниринговый производственный центр в рамках ТОР "Комсомольск"

Разработчик решений в области систем накопления энергии Titan Power Solution планирует открыть Дальневосточный инжиниринговый производственный центр в рамках ТОР "Комсомольск" Компания привлекла финансирование на общую сумму 200 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий, фонда Digital Evolution Ventures (основной инвестор - группа компаний «Росатом») и своего текущего акционера — фонда I2BF. Эти средства планируется направить на расширение существующего серийного производства, разработку новых инновационных продуктов, а также на развитие бизнеса на Дальнем Востоке - открыть Дальневосточный инжиниринговый производственный центр в индустриальном парке «Парус». «Прямое и самое короткое сообщение с портом «Ванино» позволяет использовать дальневосточный филиал в качестве логистического хаба для поставок комплектующих из Южной Кореи и Китая, размещение в ТОР дает возможность получения налоговых льгот — это нулевая ставка по налогу на прибыль в первые пять лет, сниженная ставка по страховым взносам до 7,6%», — отметил генеральный директор компании Владимир Ворожейкин. По его словам, будет создано производство систем гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания Titan Engine Start и суперконденсаторных накопителей общепромышленного назначения, инжиниринговый центр и центр гарантийного и постгарантийного обслуживания региональных клиентов. Специалисты добавили, что выпускаемые Titan Power Solution с 2014 года системы уже доказали свою эффективность и надежность при экстремальных условиях эксплуатации, в том числе и при низких температурах (до -50°С), поэтому в компании уверены, что продукция и услуги Дальневосточного филиала будут востребованы региональными заказчиками. «Высокотехнологичные источники накопления энергии являются неотъемлемой частью новой энергетики, и определены нами как ключевое направление инвестиций фонда для последующего внедрения на Дальнем Востоке. Titan Power Solution разработали систему, которая может успешно применяться в районах Дальнего Востока и Арктики, где фиксируются экстремально низкие температуры. Мы видим потенциал компании на отечественном рынке и спрос на ее решения со стороны уже целого пула крупных дальневосточных промышленных предприятий», - резюмировал Руслан Саркисов, генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий. Журнал "Дальневосточный капитал".

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