Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт

Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт

27 декабря 2019, 14:29
Бизнес
Компания "Сумотори" Виталия Веркеенко анонсировала новый крупный проект, больше смахивающий на авантюру

Компания «Сумотори» Виталия Веркеенко анонсировала новый крупный проект, больше смахивающий на авантюру

Месяц назад компания «Сумотори», принадлежащая экс-мэру Владивостока Виталию Веркеенко анонсировала крупный проект. Предприниматель задумал реконструировать старый терминал международной авиагавани Владивосток. Сейчас этот объект общественности известен как «Автопорт Сумотори», но амбиции собственников простираются довольно далеко – они хотят сделать из специализированного ТЦ аэропорт – уже настоящий, с ВПП и самолетами.

Виталия Веркеенко жители Владивостока хорошо помнят как натуру горячую и увлекающуюся. Планы и проекты он всегда выстраивал самые грандиозные, но вот беда - ни одна из инициатив так и не была доведена им до конечной реализации. Чего только стоит "водяной зАмок" ("резиденция бога Нептуна"), вместо которой получился обыкновенный торговый центр. Отпечатался в памяти горожан и общественный туалет стоимостью в 12 млн рублей. Достраивать его пришлось, правда, Гуменюку но этот сомнительный государственный заказ оформлялся и создавался еще при Веркеенко.

После избрания Кожемяко губернатором Приморья Веркеенко свой пост стремительно сдал и снова ушел в бизнес, который когда-то успешно развивал, сконцентрированный, преимущественно, в Артеме. Причем, по случайному стечению обстоятельств, его отец, Василий Веркеенко, в те годы исполнял обязанности депутата в Артемовском городском округе. Целых 8 лет.

На текущий же момент бизнес экс-мэра явно не может похвастаться своей эффективностью, словно перестала действовать магия тех самых совпадений. Компании закредитованы, финансовых средств не хватает. Но разве это помеха для очередного суперпроекта? И вот Веркеенко анонсирует строительство аэропорта.

По данным «ЗР», проект может возглавить Игорь Лукишин, бывший генеральный директор международного аэропорта Владивостока. Именно при его непосредственном участии в собственности «Сумотори» и оказался МАВ Терминал B, на базе которого Веркеенко и планирует свой суперпроект. Лукишин ушел из МАВ при странных обстоятельствах – по собственной инициативе, и за год до окончания контракта. С чего вдруг такая спешка? По сведениям наших источников, Лукишин переходит на работу к Веркеенко и будет отвечать за строительство и запуск гипотетического аэропорта Сумотори.

Вот только непонятно, зачем руководителю успешного работающего предприятия покидать свой пост раньше времени ради невнятных и неопределенных перспектив. Аэропорт - это не торговый центр, а серьезнейший бизнес, который требует не менее серьезного экономического обоснования. Нужен ли он сегодня городу? Нет. Тот, что есть, прекрасно справляется: пассажиропоток растет, международные награды и национальные премии присуждаются. Если составить список того, в чем Владивосток действительно сегодня нуждается по части инфраструктуры, то еще одна воздушная гавань, без сомнения, будет бороться в этом перечне за последнее место.

Остаются непонятными источники финансирования нового аэропорта. Сам Веркеенко заявляет японских инвесторов – но едва ли они потянут инвестиции в сотни миллионов рублей. Японцы умеют считать, особенно деньги, а проект Веркеенко выглядит откровенно авантюрно. Поговаривают, в обмен на финансирование строительства Веркеенко обещал восточным партнерам использовать партийный ресурс «Единой России» для лоббирования бизнеса на Курильских островах.

Проскакивала информация, что очередной веркеенский прожект рассчитывает на грузоперевозки, связанные с местным рыбным бизнесом известного олигарха, планирующего строительство нового рыбоперерабатывающего завода. Но что за цена будет у рыбы, если ее возить самолетами? Такая рыбка уж точно станет золотой, вот только исполнять желания у нее не получится. Тут нужна рентабельность грузоперевозок, гарантированные объемы в долгосрочной перспективе, нужны серьезные экономические расчеты и обоснования, а всего этого у Веркеенко нет.

Наиболее же вероятным видится другой сценарий. Веркеенко пытается собрать деньги там где это возможно, уверяя федеральное правительство, что реконструкцию «Терминала B» софинансируют японцы, а японцам гарантируя поддержку правительства. По факту же, денег нет.

Ну а жители Владивостока просто в очередной раз понаблюдают за веселыми (а может и грустными) похождениями нашего героя, чем-то напоминающего то ли Хлестакова, то ли Остапа Бендера.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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