Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт

Компания «Сумотори» Виталия Веркеенко анонсировала новый крупный проект, больше смахивающий на авантюру Месяц назад компания «Сумотори», принадлежащая экс-мэру Владивостока Виталию Веркеенко анонсировала крупный проект. Предприниматель задумал реконструировать старый терминал международной авиагавани Владивосток. Сейчас этот объект общественности известен как «Автопорт Сумотори», но амбиции собственников простираются довольно далеко – они хотят сделать из специализированного ТЦ аэропорт – уже настоящий, с ВПП и самолетами. Виталия Веркеенко жители Владивостока хорошо помнят как натуру горячую и увлекающуюся. Планы и проекты он всегда выстраивал самые грандиозные, но вот беда - ни одна из инициатив так и не была доведена им до конечной реализации. Чего только стоит "водяной зАмок" ("резиденция бога Нептуна"), вместо которой получился обыкновенный торговый центр. Отпечатался в памяти горожан и общественный туалет стоимостью в 12 млн рублей. Достраивать его пришлось, правда, Гуменюку но этот сомнительный государственный заказ оформлялся и создавался еще при Веркеенко. После избрания Кожемяко губернатором Приморья Веркеенко свой пост стремительно сдал и снова ушел в бизнес, который когда-то успешно развивал, сконцентрированный, преимущественно, в Артеме. Причем, по случайному стечению обстоятельств, его отец, Василий Веркеенко, в те годы исполнял обязанности депутата в Артемовском городском округе. Целых 8 лет. На текущий же момент бизнес экс-мэра явно не может похвастаться своей эффективностью, словно перестала действовать магия тех самых совпадений. Компании закредитованы, финансовых средств не хватает. Но разве это помеха для очередного суперпроекта? И вот Веркеенко анонсирует строительство аэропорта. По данным «ЗР», проект может возглавить Игорь Лукишин, бывший генеральный директор международного аэропорта Владивостока. Именно при его непосредственном участии в собственности «Сумотори» и оказался МАВ Терминал B, на базе которого Веркеенко и планирует свой суперпроект. Лукишин ушел из МАВ при странных обстоятельствах – по собственной инициативе, и за год до окончания контракта. С чего вдруг такая спешка? По сведениям наших источников, Лукишин переходит на работу к Веркеенко и будет отвечать за строительство и запуск гипотетического аэропорта Сумотори. Вот только непонятно, зачем руководителю успешного работающего предприятия покидать свой пост раньше времени ради невнятных и неопределенных перспектив. Аэропорт - это не торговый центр, а серьезнейший бизнес, который требует не менее серьезного экономического обоснования. Нужен ли он сегодня городу? Нет. Тот, что есть, прекрасно справляется: пассажиропоток растет, международные награды и национальные премии присуждаются. Если составить список того, в чем Владивосток действительно сегодня нуждается по части инфраструктуры, то еще одна воздушная гавань, без сомнения, будет бороться в этом перечне за последнее место. Остаются непонятными источники финансирования нового аэропорта. Сам Веркеенко заявляет японских инвесторов – но едва ли они потянут инвестиции в сотни миллионов рублей. Японцы умеют считать, особенно деньги, а проект Веркеенко выглядит откровенно авантюрно. Поговаривают, в обмен на финансирование строительства Веркеенко обещал восточным партнерам использовать партийный ресурс «Единой России» для лоббирования бизнеса на Курильских островах. Проскакивала информация, что очередной веркеенский прожект рассчитывает на грузоперевозки, связанные с местным рыбным бизнесом известного олигарха, планирующего строительство нового рыбоперерабатывающего завода. Но что за цена будет у рыбы, если ее возить самолетами? Такая рыбка уж точно станет золотой, вот только исполнять желания у нее не получится. Тут нужна рентабельность грузоперевозок, гарантированные объемы в долгосрочной перспективе, нужны серьезные экономические расчеты и обоснования, а всего этого у Веркеенко нет. Наиболее же вероятным видится другой сценарий. Веркеенко пытается собрать деньги там где это возможно, уверяя федеральное правительство, что реконструкцию «Терминала B» софинансируют японцы, а японцам гарантируя поддержку правительства. По факту же, денег нет. Ну а жители Владивостока просто в очередной раз понаблюдают за веселыми (а может и грустными) похождениями нашего героя, чем-то напоминающего то ли Хлестакова, то ли Остапа Бендера. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

