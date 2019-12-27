Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт

Вот только непонятно, зачем руководителю успешного работающего предприятия покидать свой пост раньше времени ради невнятных и неопределенных перспектив. Аэропорт - это не торговый центр, а серьезнейший бизнес, который требует не менее серьезного экономического обоснования. Нужен ли он сегодня городу? Нет. Тот, что есть, прекрасно справляется: пассажиропоток растет, международные награды и национальные премии присуждаются. Если составить список того, в чем Владивосток действительно сегодня нуждается по части инфраструктуры, то еще одна воздушная гавань, без сомнения, будет бороться в этом перечне за последнее место.