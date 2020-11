"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури"

Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали

Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали Масштабный проект строительства объездной дороги «Обход Хабаровска», старт которому был дан на Восточном экономическом форуме в 2017 году, вступил в решающую фазу. В 2019 году тринадцать локальных участков строительства и порядка тридцати путепроводов, транспортных развязок и мостов должны соединиться в единую трассу. В 2020 году она будет одета в асфальт и бетон и осенью введена в эксплуатацию. Особое значение событию придает то, что впервые для автодорожной отрасли региона проект осуществляется в формате государственно-частного партнерства. Если строители постараются, то открыть движение по лучшей на Дальнем Востоке автотрассе уже в ходе следующего ВЭФ сможет президент России Владимир ПУТИН. В 2017 году, напомним, на полях владивостокского Саммита было подписано соглашение о предоставлении заемного финансирования по проекту «Обход Хабаровска». Подписи под документом поставили гендиректор ООО «Региональная концессионная компания» Павел ОВЧИННИКОВ, зампредседателя правительства Хабаровского края – министр экономического развития Виктор КАЛАШНИКОВ и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Алексей БЕЛОУС. В результате проект приобрел окончательные финансовые очертания. Его общая стоимость составляет 41,1 млрд рублей, из них чуть более 18 млрд рублей – средства федерального бюджета и федерального дорожного фонда, 12 млрд – бюджета Хабаровского края и 11 млрд рублей – объем частных инвестиций. Концедентом выступило правительство Хабаровского края, концессионером – ООО «Региональная концессионная компания» (РКК), входящая в группу «ВИС». Газпромбанк предоставил концессионеру кредит в размере 9 млрд рублей, а правительство Хабаровского края выступило гарантом сделки. Надо подчеркнуть, что федеральные деньги в этом проекте являются невозвратным государственным бонусом, что и предопределило его старт. Технологическая часть проекта прописана в договоре между правительством Хабаровского края и РКК. Соглашение заключено сроком на 15,5 лет, из которых 3,5 года уйдет на строительство трассы и 11,5 лет – на платную эксплуатацию автодороги концессионером до полного погашения задолженности. Предполагается, что за это время дорога «заработает» 46 млрд рублей, из которых 22 млрд уйдут на оплату затрат концессионера, а 24 млрд – в казну края. После этого «Обход Хабаровска» переходит в собственность Хабаровского края и работает на его бюджет. - Это первый проект на Дальнем Востоке, который реализуется на основе государственно-частного парт- нерства с участием средств частного инвестора, что доказывает высокий уровень инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона. Хабаровску необходим новый, современный обход. Такая трасса была предложена правительством Хабаровского края и поддержана правительством РФ, – отметил федеральный министр транспорта Максим СОКОЛОВ. Досье «Дальневосточного капитала": Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», а также площадки ТОСЭР «Хабаровск», и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая. Протяженность дороги – почти 27 км. Ширина проезжей части равняется 15 метрам, она состоит из четырех полос движения, двигаться по ним можно будет со скоростью до 120 км/час. Внимание к строительству автомобильного обхода Хабаровска на самом высоком уровне, детальная проработка финансовых и технологических аспектов позволили проекту успешно стартовать и затем реализовываться в полном соответствии с запланированным графиком работ. Первый бульдозер зашел на трассу 27 сентября 2017 года возле села Тополево в Хабаровском районе. Дорожники приступили к расчистке первой просеки протяженностью около двух километров под будущую дорогу. Через месяц развернулись основные работы сразу на нескольких участках одновременно. С тех пор темпы и объем работ только увеличивались. Сроки установлены жесткие, и отступать от них нельзя. На большой стройплощадке, охватившей полукольцом Хабаровск и пролегшей между федеральными трассами «Амур» и «Уссури», работают ежесуточно, без выходных и праздников, около тысячи работников и сотни единиц техники. В 2018 году был закончен важнейший этап подготовки, развязавший руки строителям на основном фронте работ. В частности, были переустроены или перенесены более ста инженерных сетей, пересекавших будущую дорогу. В их числе – сети теплоснабжения, ЛЭП, линии связи, газопроводы, системы водоснабжения и водоотведения. Особенно пришлось повозиться с перемещением на другую позицию радиомаяка аэропорта «Новый», но автодорожники справились. Представители концессионера попросили передать благодарность за сотрудничество всем руководителям сетевых организаций, а особенно предприятий «Газпром Трансгаз Томск» и «Дальневосточной генерирующей компании». Оперативно шло согласование проектной и рабочей документации, не было и намека на волокиту или бюрократию. В 2019 году строителям необходимо полностью уложить земляное полотно объемом 7,7 млн тонн грунта, закончить все путепроводы, сдать мосты через речки и начать подготавливать трассу под укладку асфальта. Мостов на автомобильном обходе Хабаровска три: два через речку Полежаевку и один через речку Черную, также на скоростной магистрали насчитывается 22 путепровода, которые проходят над пересекающими ее местными дорогами, оврагами и другими препятствиями. В организации контроля за качеством работ используются самые современные информационные технологии. Например, бульдозеры оборудованы датчиками GPS и ГЛОНАСС для того, чтобы машинист в режиме реального времени смог увидеть на своем мониторе в кабине тяжелой машины, сколько сантиметров (!) грунта ему нужно снять или, наоборот, подсыпать, – и это при миллионах тонн земляных работ. Общую картину хода стройки позволяют увидеть съемки с квадрокоптера. Технологию воздушного сканирования «Геоскан» предоставили разработчики из Санкт-Петербурга, а системщики Региональной концессионной компании «прописали» на строительстве хабаровской дороги. Сейчас полученные снимки автоматически трансполируются с 3Д-моделью проекта, обеспечивая погрешность на местности не более 5 сантиметров. По словам инженера по информационным технологиям хабаровского территориального управления РКК Андрея ГМЫЗО, сейчас можно в реальном времени сравнить фактический ход строительства с проектом и посмотреть, насколько выполнение работ соответствует реальной местности и чертежам. Ход строительства показывается на каждом участке каждой из секций насыпи, можно посчитать разницу, оценить запасы инертных материалов в каждом из хранилищ с точностью до кубометра, ведь все увязано с базами данных в 1С. За состоянием земляного полотна дороги следит специальная лаборатория. Лаборанты оценивают каждый уложенный слой на влажность, плотность, состав. «Эту дорогу мы будем эксплуатировать 12 лет, поэтому выдерживаем качество, чтобы в будущем максимально уйти от текущих и капитальных ремонтов, – рассказал местным журналистам начальник Хабаровского территориального управления РКК Евгений ЛЕПУСТИН. – Сделаем кое-как – к нам появятся вопросы и возникнут лишние затраты, которые совсем ни к чему». Досье «Дальневосточного капитала": Пропускная способность дороги «Обход Хабаровска» доходит до 96 тыс. автомобилей в сутки. На трассе будет построено 5 транспортных развязок, на которых установят терминалы для взимания платы. Стоимость проезда определена в размере 6,35 рубля за один километр, весь обход обойдется в 182,7 рубля. Отличие современных подходов к строительству автодорог – наличие придорожной инфраструктуры. Подобного сервиса в целостном понимании нет ни на одной из примыкающих к хабаровскому обходу федеральных трасс, а на этой магистрали он будет. Причем, к его созданию привлечены признанные лидеры в этой сфере, в частности – динамично развивающаяся российская компания «ФракДжет-Волга», которая уже развернула активную деятельность в пригороде Хабаровска. Но настоящим прорывом стало подписание на полях ВЭФ-2018 соглашения об участии в строительстве придорожной инфраструктуры хабаровского проекта государственной корпорации Китая Shandong Hi-Speed Group. SDHS на основе концессионных соглашений является оператором всех платных шоссе в провинции Шаньдун, в том числе – придорожных сервисов в Циндао, Вэйхае и Янтае. Участие SDHS в проекте автомобильного обхода Хабаровска позволяет обеспечить магистраль комплексом необходимых услуг, в том числе – отелями, автосервисом, АЗС, стоянками и кафе. Представитель SDHS Дин Бичен пообещал, что «сервис на трассе вокруг дальневосточной столицы по качеству обслуживания будет соответствовать самым высоким мировым стандартам». В соглашении между группой ВИС и SDHS принял участие также Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ создан правительством России специально для финансирования проектов компаний-лидеров в наиболее быстрорастущих секторах экономики государства. Под управлением Фонда находится капитал в $10 млрд. «Подписанное с SDHS соглашение, по сути, станет первым привлечением китайских компаний в российские транспортные проекты на условиях ГЧП и фундаментом для более активного участия ведущих фирм КНР в этом секторе экономики», – отметил на подписании соглашения глава Фонда Кирилл ДМИТРИЕВ. Включение в работу над «Обходом Хабаровска» иностранных партнеров, профессионалов в сервисе, позволяет создать новые рабочие места, повысить эффективность магистрали и дать импульс к развитию строительной индустрии региона и туризма, что для Хабаровского края сейчас крайне необходимо. Фото Юрий Рогов. Олег КУЛЬГИН Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.

