"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури"

Технологическая часть проекта прописана в договоре между правительством Хабаровского края и РКК. Соглашение заключено сроком на 15,5 лет, из которых 3,5 года уйдет на строительство трассы и 11,5 лет – на платную эксплуатацию автодороги концессионером до полного погашения задолженности. Предполагается, что за это время дорога «заработает» 46 млрд рублей, из которых 22 млрд уйдут на оплату затрат концессионера, а 24 млрд – в казну края. После этого «Обход Хабаровска» переходит в собственность Хабаровского края и работает на его бюджет.