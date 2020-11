В самом центре Владивостока неожиданно обнаружены незаконные многоэтажные здания

Разрешения на строительство (реконструкцию) этих объектов не выдавались

Разрешения на строительство (реконструкцию) этих объектов не выдавались Однако на трех земельных участках - в районе ул. Полонского, 11, 11/1, а также ул. Державина, 11 - расположены объекты с признаками самовольной реконструкции. Это четырехэтажное здание гостиницы на 55 номеров, а также четырехэтажное и пятиэтажное здания – также предположительно гостиницы (в период осмотра они не работали). Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры, разрешения на строительство (реконструкцию) этих объектов не выдавались. Специалисты проводят сейчас работу по установлению владельцев, запрашиваются данные о правах на объекты, земельные участки, технические паспорта. Кроме зданий на территории сопки выявлены также два металлических гаража без правоустанавливающих документов на землю. Теперь в отношении незаконных объектов будут приняты меры в соответствии с законодательством. Так, самовольные гаражи должны быть демонтированы владельцами, либо сносом займутся городские службы. По объектам капитального строительства вопрос демонтажа может быть решен в судебном порядке. Фото предоставлены управлением градостроительства и архитектуры Газета "Золотой Рог", Владивосток.

