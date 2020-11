Во Владивостоке начали подавать отопление

На полный запуск отопления в столице Приморья понадобится около недели

На полный запуск отопления в столице Приморья понадобится около недели 28 октября к теплу начали подключать учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилого фонда, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока. На сегодняшний день во Владивостоке полностью завершились работы по подготовке теплоисточников и магистральных сетей к зиме. Запасов топлива накоплено сверх нормативов и достаточно, чтобы обеспечить все 94 котельных города на полтора месяца бесперебойной работы. Отметим, что внутридомовые коммуникации находятся в сфере ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. После начала отопительного сезона специалистам обслуживающих организаций необходимо открыть вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций. Также специалисты обслуживающих организаций обязаны ликвидировать порывы на внутридомовых сетях. На время подключения жилого фонда Владивостока к отоплению организовано круглосуточное дежурство всех коммунальных служб и диспетчерских. Специалисты ведомств обращают внимание горожан на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний. Фото из архива Газета "Золотой Рог", Владивосток.

