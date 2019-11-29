Одна из крупнейших компаний Приморья получила более миллиарда прибыли

АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента в ДФО, входит в группу «Востокцемент» по итогам 9 месяцев 2019 года получило 1 млрд 229 млн рублей чистой прибыли, что на 48,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.