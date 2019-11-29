Одна из крупнейших компаний Приморья получила более миллиарда прибыли

Одна из крупнейших компаний Приморья получила более миллиарда прибыли

29 ноября 2019, 17:43
Бизнес
Предприятие серьезно улучшило финансовые показатели

Предприятие серьезно улучшило финансовые показатели

АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента в ДФО, входит в группу «Востокцемент» по итогам 9 месяцев 2019 года получило 1 млрд 229 млн рублей чистой прибыли, что на 48,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Выручка предприятия при этом выросла на 30,7% - до 7,9111 млрд рублей, себестоимость - на 14,6%, до 3,548 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО «Cпасскцемент» - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото «Спасскцемент».

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