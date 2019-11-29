В центре Владивостока возводится новое офисное здание

Как отметил представитель компании-застройщика ООО «ВПИ-Консалтинг», новое пятиэтажное здание возводится в рамках реконструкции былого объекта на участке, который был выкуплен у города и находится в собственности. Проект, выполненный компанией ООО «Град М», прошел все необходимые стадии обсуждений и согласований. Принципиально будущее здание не может портить вид «старого Владивостока», поскольку его окружение в основном составляют здания, построенные после 1960 года и не имеющие значимой культурно-исторической ценности. Фасад здания по проекту имеет решение, частично выполняемое в технологии вентилируемого фасада, частично – остеклением, кровля будет эксплуатируемой.