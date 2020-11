"Самбери": Вся правда о крупнейшем дальневосточном продуктовом продавце

О владельце компании "Невада Групп" известно очень мало. Почему нельзя платить "телефонным террористам" и в чем главная "фишка" - из первых уст

О владельце компании "Невада Групп" известно очень мало. Почему нельзя платить "телефонным террористам" и в чем главная "фишка" - из первых уст Юрий ЕГОРОВ, президент компании "Невада Групп": Для успешного ведения бизнеса нужно ответить на два вопроса Корреспондент «Дальневосточного капитала» встретился с бизнесменом и попросил его подробнее рассказать о деле и о себе. - Юрий Анатольевич, тысячи дальневосточников чуть ли не ежедневно сталкиваются с вашим бизнесом, который растет как на дрожжах. При этом вы сами - человек не публичный, про вас мало что известно широкой публике. Давайте знакомиться. - В этом году нашей компании исполняется 25 лет. Когда мы начинали бизнес, особенно выбирать не приходилось, работали там, где получалось. Ну, а получалось с продуктами питания. Стартовали с того, что стали партнерами крупных мировых производителей, таких как Марс, Нестле и другие. И при их помощи, при помощи их кредитов и технологий мы развились до уровня крупной компании, став самым большим оптовым поставщиком продуктов на Дальнем Востоке. Досье «Дальневосточного капитала": Егоров Юрий Анатольевич, 56 лет. Место рождения: г. Междуреченск, Кемеровская область. Образование: Белогорский экономический техникум (1984), Хабаровский институт железнодорожного транспорта (1985-90), языковая стажировка в Англии (90-е годы), курсы в Австралии (Свинборнский университет, 1992-93). Карьера: один из организаторов, затем директор фондовой биржи «Бизон» в Хабаровске (1990-92), региональный менеджер в дальневосточном представительстве компании «Марс» (1992-93). В 1994 году учредил с компаньонами торговую фирму «Невада». Сегодня - главный акционер группы компаний «Невада Групп» и ряда дочерних компаний. Семейное положение: женат. Хобби: горные лыжи. Сегодня мы обеспечиваем продуктами питания 20 тысяч торговых точек на Дальнем Востоке, закрывая 15 - 20% потребностей розничной сети. Это тот бизнес, с которого мы начали, и который вела и ведет компания «Эником». Постепенно он прирастал новыми направлениями. Путь для развития своего дела мы выбирали, следуя простой логике: от опта - к рознице, от больших магазинов - к маленьким. В апреле 2005 года в Хабаровске был открыт первый на Дальнем Востоке гипермаркет «Самбери», работающий в формате дискаунтера. Летом 2010 г. в Хабаровске появились магазины сети мини-маркетов «РазДва». Сейчас в актуальной повестке - развитие сети магазинов формата хард-дискаунтер «Близкий». Оптовыми поставками для собственной розничной сети занимается еще одна «дочка» группы - компания «Невада-Восток». - В чем «фишка» вашей работы с покупателем? - У нас есть все сервисы, которыми привлекают покупателей наши «продвинутые» коллеги в европейской части страны, дополненные нашим дальневосточным гостеприимством. В магазинах вас встречают и провожают с улыбкой, наши сотрудники вежливы и внимательны. Программа «Искренний сервис» действует давно и дает реальные плоды. В сети успешно внедрен проект под названием «Самбери» - территория безопасных покупок». Он направлен на жесткий контроль поступающих продуктов, мы заботимся о безопасности покупок в наших магазинах. Недавно мы запустили «Интернет-магазин», который позволяет дистанционно обслуживать клиентов, у которых нет времени для посещения магазинов. Сервис еще молодой, но он совершенствуется. - В последнее время раздаются обвинения, что вы стали очень «дорогими» для покупателей. - В нашем бизнесе люди «голосуют» рублем. Если им что-то не нравится, то они просто перестают покупать этот товар или приходить в магазин. Оттока покупателей в нашей сети не зарегистрировано, и это лучший ответ на ваш вопрос. Наше предложение ориентировано на среднего покупателя, и оно такое, что ему трудно отказаться. - В каких форматах развивается собственное производство в вашей компании? - Главный акцент сделан на адаптацию модных форматов и развитие «домашней кухни». В хабаровских гипермаркетах уже работают «Пончиковая», «Суши-бар» (ТЦ «Южный парк»), «Мясной двор» и «Сыроварня» (ТЦ «Макси Молл»). В гипермаркете на ул. Трехгорная в г. Хабаровске к услугам клиентов недавно появились собственная пиццерия и суши-бар. Досье «Дальневосточного капитала": Сеть «Самбери» сегодня насчитывает 28 магазинов. Торговые площади магазинов сети - от 1 тыс. до 7 тыс. кв. м, где 1 тыс. - это формат супермаркета-экспресс, 3-4 тыс. кв. м - средний формат, свыше 4 тыс. - гипермаркет.. В гипермаркете обслуживается в среднем 10 тыс. покупателей в день, в супермаркете - около 2,5 тыс. человек в день. Сеть минимаркетов «РазДва» представляет 52 магазина. В Хабаровске также открыты пять магазинов формата хард-дискаунтер «Близкий». Общий оборот розницы составляет порядка 50 млрд руб. С 2017 года работает фуд-холл в гипермаркете Благовещенска. В этом году сеть открыла фуд-холл в ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке, где представлены «Мясной двор», «Хлебопекарня», «Пельменная лавка», «Сыроварня» и собственное кафе площадью 150 кв. м, со средним чеком около 250 руб., которое в день посещают около 400 человек. В торговом зале гипермаркета «Самбери» в Благовещенске недавно открылся фермерский рынок площадью 1200 кв. м, где реализуется продукция местных сельскохозяйственных производителей. Им предоставлено около 60 торговых мест. - Как вы охарактеризуете рынок продовольствия региона, и за счет чего восполняете дефицит? - Понятно, что на Дальнем Востоке с производством продуктов питания ситуация сложная. Наш край - это зона рискованного земледелия, и нынешнее наводнение в Приамурье это еще раз подчеркнуло. Сейчас сельхозпроизводители и фермеры терпят колоссальные убытки. Надеемся, что их поддержит государство, и мы, со своей стороны, им тоже помогаем. У нас, например, есть проект «Сделано на Дальнем Востоке». Мы упрощаем для фермеров, производящих хорошую продукцию, процесс попадания в нашу реализационную сеть. Им, как правило, не до цифровых технологий, не до оптимальной логистики, не до электронного документооборота, которые требуют современные торговые сети от поставщиков. Поэтому эти функции мы берем на себя, оставляя производителям возможность выращивать качественную продукцию и придавать ей товарный вид. Благодаря этому количество наших парт- неров на селе каждый год растет. Общее количество предприятий малого бизнеса и фермерских хозяйств, с которыми мы заключили договоры о поставках, сегодня приблизилось к полутора тысячам. - Как сегментированы поставщики вашей сети - сколько местных, иногородних российских производителей, какую долю занимает продукция из Китая и других стран? - Если делить рынок по сегментам, то в секторах фреш и суперфреш - все, что составляет 72 часа годности - доминируют местные производители. По овощам и фруктам, около 50 % поставляет Китай. Поставки овощей и фруктов также осуществляют компании еще 10 стран. С вводом закона об ограничении китайского овощного экспорта доля этой страны будет замещаться за счет других стран. Все остальное завозится из европейской части России. - За счет чего удается обеспечить логистику, позволяющую сохранить ассортимент и качество продуктов на высоком уровне для всех ваших клиентов? - Понятно, что мы находимся вдалеке от производственных баз. Примерно 70 % продукции, реализуемой нами, приходит из европейской части России. Ясно, что здесь нельзя обойтись без хорошей транспортной и складской логистики, а также без всего комплекса необходимых технологий. Но ведь мы занимаемся ритейлом с 1994 года, поэтому логистику и все нюансы отработали уже давно и четко. Компания располагает крупным оптовым региональным складом в Хабаровске, строит второй такой склад во Владивостоке. У нас собственный автопарк, состоящий из более 100 машин. Словом, это наша работа, которую мы хорошо знаем и постоянно совершенствуем. Досье «Дальневосточного капитала": Площадь торгового центра «Броско Молл» составляет 80 тыс. кв. метров, торговые площади займут 40 тыс. Торговый центр будет четырехэтажным. Первый этаж - это крытая платная парковка на 450 машин. На втором расположится гипермаркет продуктов. Мировые и федеральные бренды будут представлены гипермаркетом парфюмерии «Золотое яблоко», магазинами H&M, Zara, PULL&BEAR, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Timberland, Reebok, Nike, Adidas, Benetton. На последнем этаже расположится кинотеатр IMAX, фудкорт с концепцией кухонь мира: KFC, Black Star Burger, Додо-Пицца, ресторан итальянской кухни. Площадку займет современный книжный магазин «Ремарка», кофейня «Келди», арт-пространство, также зоны для семейного отдыха и коворкинга - удобные рабочие места с Wi-Fi и розетками. - Как вы относитесь к заявлениям некоторых местных политиков о том, что нужно пригласить на Дальний Восток федеральные сети, которые «осчастливят» покупателей низкими ценами и богатым ассортиментом? - Если говорить про федеральные сети, то их невозможно пригласить или не пригласить. У каждой компании, особенно крупной, есть свой стратегический план развития, который утверждается советом акционеров. Планы, как правило, составляются на 5-10 лет. Под них аккумулируются ресурсы: финансовые, логистические, складские. Если у какой-то компании есть намерение зайти на Дальний Восток или какой-то региональный рынок, то об этом рынку известно заранее. Крупные игроки - это открытые компании, и они в открытом доступе публикуют свои планы. Просить их прийти или пытаться их не пустить - это дело бессмысленное. Ускорить или замедлить этот процесс не может никто. - Но «враги» не дремлют, многие пытаются оторвать от вас лакомые кусочки. С чем вы связываете регулярные атаки «телефонных террористов» на сеть «Самбери»? Вы несете миллионные убытки, не проще ли заплатить миллион или два, которые они просят, и избежать закрытия магазинов, эвакуации покупателей? - Ни в коем случае. Заплатишь раз, потребуют снова и больше. Это - новая реальность жизни. Раньше были обыкновенные бандиты, потом административные бандиты, сейчас вот такие - «телефонные». Завтра будут какие-то другие. К этому нужно быть всегда готовым. Настоящий предприниматель должен уметь любую ситуацию перевернуть в свою пользу. Надеюсь, что вопрос скоро решится. - Тогда идем дальше. Ваша компания уже достаточно широко представлена на Дальнем Востоке, есть ли планы расширять географию? Как планируете развиваться? - Я думаю, в этом смысле мы скоро приблизимся к 25-процентному порогу, предусмотренному антимонопольным законодательством, он нас и ограничит. Будем аккуратно придерживаться этой цифры. Там, где еще есть возможность расти, будем расти. Там, где нет, будем дальше совершенствовать бизнес. Наш главный вызов сейчас - проект «Броско Молл», который будет представлять собой новый формат обслуживания покупателей - так называемый формат диджитал. - Как появилась идея создания «Броско Молл» в Хабаровске? Насколько я знаю, подобного ТЦ нет до Урала. - Ну, почему? Во Владивостоке недавно открыли очень хороший торгово-развлекательный центр «Калина Молл». Потребность в таких комплексах сейчас появилась, и бизнес отвечает на запросы. У нас приблизительно такой же центр на первой стадии. Затем будем строить вторую очередь, которая больше будет направлена на развлечения. Там будет большой аквапарк, позволяющий реализовать большой комплекс, скажем так, акваактивностей, и не только. После завершения второй очереди просматривается третья, направленная на спортивную сферу жизни хабаровчан. Видим там и лед, и гимнастические залы, есть желание реализовать проект для детей-инвалидов, со специальным оборудованием и фитнес-программами. - Как вы проводите грань - вот это инвестиции в бизнес, а это - можно потратить на себя: на виллы, яхты, самолеты? Достигнув определенных высот в бизнесе, можно ведь позволить себе остановиться и, как говорится, жить припеваючи? - Нет у меня таких потребностей. Я считаю успешными тех людей, которые правильно отвечают на два простых вопроса. Первый: кто ты? Второй: где ты? Так вот, на первый вопрос я отвечаю, что я - предприниматель. Для предпринимателя свойственно двигаться вперед. Все деньги вкладываешь в развитие бизнеса. То, что ты считаешь актуальным для рынка сейчас и в ближайшие десять лет, то и нужно делать. Отбрасываются личные желания, личные амбиции, остается только прагматизм и нацеленность на то, что будет приносить прибыль. - А как вы отвечаете на вопрос: где ты? - Мы находимся на Дальнем Востоке и должны сделать так, чтобы для тех, кто здесь живет, это было преимуществом. Основа философии компании «Невада Групп» - сделать все, чтобы наш регион был привлекательным для наших земляков. И торговля, и все, чем мы занимаемся здесь, направлены на эту цель. - Что необходимо для того, чтобы успешно вести бизнес на Дальнем Востоке и в России в целом? - Правильно ответить на два этих вопроса. Олег КУЛЬГИН Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter