"Самбери": Вся правда о крупнейшем дальневосточном продуктовом продавце

- Понятно, что мы находимся вдалеке от производственных баз. Примерно 70 % продукции, реализуемой нами, приходит из европейской части России. Ясно, что здесь нельзя обойтись без хорошей транспортной и складской логистики, а также без всего комплекса необходимых технологий. Но ведь мы занимаемся ритейлом с 1994 года, поэтому логистику и все нюансы отработали уже давно и четко. Компания располагает крупным оптовым региональным складом в Хабаровске, строит второй такой склад во Владивостоке. У нас собственный автопарк, состоящий из более 100 машин. Словом, это наша работа, которую мы хорошо знаем и постоянно совершенствуем.