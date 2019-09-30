Совет при главе Владивостока по вопросам развития предпринимательства продолжает свою работу

«Работа с инвесторами, а также с местным бизнесом – одно из наших приоритетных направлений работы. Мы однозначно будем и далее поддерживать малый и средний бизнес в городе, – подчеркнул глава города Олег Гуменюк. – Однако это должен быть ответственный бизнес. Ведь именно вместе с предпринимателями нам предстоит создавать новый облик Владивостока, в котором будет удобно и приятно жить и работать». Евгений Кулешов (фото) Газета "Золотой Рог", Владивосток.