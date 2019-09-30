Владивосток получил новый асфальт

Гендиректор дальневосточного представительства швейцарской компании Ammann Олег АВАКИН поручился в том, что подобранное и произведенное этой компанией оборудование для завода «Тайгер Микс» современно, надежно и позволит производить продукцию высокого качества и разных марок. По его словам, завод уникален за счет новаций, которые делают его высокоэффективным в эксплуатации, экономичным в расходовании энергии и экологичным. В частности, он может работать на выбор на одном из трех видов топлива. Компьютеризированная система управления AS -1 позволяет производить все операции и осуществлять контроль производства одним дежурным оператором. В настоящее время в рамках технической поддержки поставленного оборудования компания Ammann осуществляет контроль и консультирование нового завода в онлайн-режиме, и это исключает какие-либо неприятные неожиданности.