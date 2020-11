WWF России подводит итоги и планирует работу в бассейне Амура с руководителями ООПТ, охотнадзора и НКО

С 27 сентября по 1 октября в Приморье при поддержке WWF России состоится сразу четыре рабочих совещания для сотрудников федеральных ООПТ, охотнадзора и общественных организаций бассейна Амура

С 27 сентября по 1 октября в Приморье при поддержке WWF России состоится сразу четыре рабочих совещания для сотрудников федеральных ООПТ, охотнадзора и общественных организаций бассейна Амура Встреча приурочена к 25-летию работы WWF в России и Дню тигра, который в этом году в 20-й раз отметят во Владивостоке. Почти 100 специалистов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, ЕАО и Амурской области – директора и начальники отделов экопросвещения заповедников и национальных парков, руководители органов власти, отвечающих за охрану животного мира и региональные ООПТ, представители природоохранных некоммерческих организаций собрались сегодня на базе «Таежная поляна» под Уссурийском по приглашению WWF России. «Все участники этого большого сбора являются давними партнерами Всемирного фонда дикой природы, вместе с которыми Фонд на протяжении четверти века осуществляет природоохранные проекты. И не случайно, конечно, мы подводим итоги и планируем дальнейшую совместную работу с представителями охотнадзора, федеральных и региональных ООПТ, — комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Мы прекрасно знаем, что благополучие краснокнижных видов животных напрямую зависит от среды их обитания — чем лучше они защищены, тем выше вероятность их выживания. Такие условия можно обеспечить на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках, заказниках и экологических коридорах. Поэтому поддержка усилий государства по созданию ООПТ для сохранения амурского тигра, дальневосточного леопарда, монгольского дзерена и дальневосточного аиста, была и остается одной из главных задач WWF России. Даже не смотря на 7,6 млн. га особо охраняемых природных территорий, уже созданных при поддержке Всемирного фонда дикой природы в бассейне Амура, во многих регионах схемы развития системы ООПТ ещё не завершены. В стадии создания заказники —Арсеньевский в Хабаровском крае, Комиссаровский в Приморском крае, Нерчинский, Нерчуганский, Калганский в Забайкалье. А партнёрами в этой работе являются Дирекции по ООПТ в регионах, Управления охотнадзора, МПР, общественные организации и научные учреждения». 28-30 сентября на Координационном совете директоров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока будут обсуждены вопросы, связанные с постановкой территорий ООПТ на государственный земельный кадастр, созданием планов развития ООПТ, планированием деятельности в рамках задач Координационного совета на ближайший год. 27-29 сентября состоится межрегиональное совещание руководителей органов по охране животного мира и дирекций региональных ООПТ. Оно будет посвящено юридическим аспектами деятельности по охране животного мира и ведению охотхозяйств, презентации новых методов изучения и охраны объектов животного мира, обсуждению эпизоотической ситуации в связи с появлением на российском Дальнем Востоке очагов африканской чумы свиней (АЧС) и вопросам повышения численности альтернативных видов копытных в местах обитания амурского тигра в условиях сокращения численности кабана. Важной составляющей встречи станет планирование взаимодействия охотнадзора и региональных дирекций ООПТ с WWF России на 2020 год. Научно-общественный совет при координационном совете по Амуру, в последние годы более известный как Амурская коалиция природоохранных НКО, традиционно подведет итоги работы за прошедший год, обсудит возможности участия природоохранных организаций в общественном экологическом контроле за реализацией промышленных проектов и перспективы развития общественного природоохранного движения в регионе. С 27 сентября по 1 октября, на обучающих курсах для руководителей и сотрудников отделов экологического просвещения федеральных ООПТ бассейна Амура, будут рассмотрены различные аспекты и инструменты эколого-просветительской деятельности, в том числе, сотрудничество со СМИ и присутствие в соцсетях. Обязательно будут проговорены вопросы организации визит-центров и выставочных экспозиций. Участники семинара посетят Приморский океанариум, экологическую тропу ПГСХА, рассмотрят вопросы, связанные с развитием и организацией экологического туризма на ООПТ. 29 сентября партнеры и сторонники Всемирного фонда дикой природы вместе с колонной WWF России пройдут праздничным шествием по Океанскому проспекту Владивостока. Сфотографируются в «фотобудках» от WWF на центральной площади. А возле кинотеатра «Океан» познакомятся с необычной AR выставкой дополненной реальности «Наедине с природой», которую WWF России и творческая команда Hero4Hero дарят Владивостоку 28 и 29 сентября на 20-летие Дня тигра и 25-летний юбилей деятельности WWF в России. Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России. За 25 лет в Амурском экорегионе при поддержке и участии Всемирного фонда дикой природы (WWF) создано 7,6 млн. га особо охраняемых природных территорий для охраны амурского тигра и других редких видов. Это шесть национальных парков — «Зов тигра», «Удэгейская легенда», «Земля леопарда», «Бикин» в Приморье, «Анюйский» и Шантарские острова» в Хабаровском крае. При поддержке WWF созданы два заповедника – «Норский» в Амурской области, «Болоньский» в Хабаровском крае, а также расширены территории трех заповедников — Ханкайского в Приморье, Сохондиниского в Забайкалье и «Бастак» в ЕАО. WWF участвовал в организации трех федеральных заказников — «Орловского» в Амурской области, «Долины дзерена» в Забайкалье и «Леопардового» в Приморье, ставшего в дальнейшем основой для нацпарка «Земля леопарда». С помощью WWF создано пять экологических коридоров в Хабаровском крае – Маноминский, Хор-Мухенский, Хорский, Матайский и Симминский, два комплекса водно-болотных угодий, организовано и расширено более 30 региональных заказников. Журнал "Дальневосточный капитал".

