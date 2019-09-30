WWF России подводит итоги и планирует работу в бассейне Амура с руководителями ООПТ, охотнадзора и НКО

«Все участники этого большого сбора являются давними партнерами Всемирного фонда дикой природы, вместе с которыми Фонд на протяжении четверти века осуществляет природоохранные проекты. И не случайно, конечно, мы подводим итоги и планируем дальнейшую совместную работу с представителями охотнадзора, федеральных и региональных ООПТ, — комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Мы прекрасно знаем, что благополучие краснокнижных видов животных напрямую зависит от среды их обитания — чем лучше они защищены, тем выше вероятность их выживания. Такие условия можно обеспечить на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках, заказниках и экологических коридорах. Поэтому поддержка усилий государства по созданию ООПТ для сохранения амурского тигра, дальневосточного леопарда, монгольского дзерена и дальневосточного аиста, была и остается одной из главных задач WWF России. Даже не смотря на 7,6 млн. га особо охраняемых природных территорий, уже созданных при поддержке Всемирного фонда дикой природы в бассейне Амура, во многих регионах схемы развития системы ООПТ ещё не завершены. В стадии создания заказники —Арсеньевский в Хабаровском крае, Комиссаровский в Приморском крае, Нерчинский, Нерчуганский, Калганский в Забайкалье. А партнёрами в этой работе являются Дирекции по ООПТ в регионах, Управления охотнадзора, МПР, общественные организации и научные учреждения».